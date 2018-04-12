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Челябинский фитнес-клуб «Колизей» дарит скидку 20% всем желающим
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Челябинский фитнес-клуб «Колизей» дарит скидку 20% всем желающим 

Хорошие новости 1 час назад
Фото: Хорошие новости
Приобрести абонемент по акции с 19 по 21 апреля можно по промокоду 165464.
Также в спортклубе предлагают получить еще большую скидку. Для этого нужно сфотографироваться в данном спортклубе и выложить фото в сеть с тегом #фкколизей. Всем участникам пришлют промокод, по которому и предоставят обещанную скидку.
Проверьте, что у вас открыты личные сообщения. Промокоды отправляем до 18.04.18 включительно! — рассказали представители «Колизея».
Распродажа действует на клубные карты на 3, 6 и 12 месяцев. Так походить на фитнес 3 месяца со скидкой можно за 6 392 рубля вместо 7 990, полгода обойдется в 10 072 рубля (вместо 12 590), а на годовом посещении можно сэкономить 2 533 рубля.
Записывайтесь в «Колизей» по номеру 750-10-50 или на сайте.
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