Центробанк сможет санировать страховые компании

Центробанк сможет проводить санацию страховых организаций, оказавшихся в сложной финансовой ситуации. Соответствующий закон Госдума приняла в третьем чтении на пленарном заседании 12 апреля.

По словам главы Комитета Госдумы по финрынку Анатолия Аксакова, закон направлен на защиту интересов клиентов страховых организаций.

Страховые компании имеют большое социальное значение, так же как банки, и в случае отзыва лицензий граждане попадают в трудную ситуацию, так как страховая не может выполнить перед ними свои обязательства.

Аксаков отметил, что страховые организации могут потерять устойчивость и средства в результате колебаний и падений на рынке, которые сейчас происходят. Поэтому по аналогии с банками для них вводится процедура финансового оздоровления Центробанком.