Гройсман гонится за лидером: В премьерство Януковича украинцы зарабатывали больше всего

Об этом говорится на официальном веб-сайте IMF Group.

При Владимире Гройсмане за последние 2 года средняя заработная плата в реальном выражении выросла на 22,1%. Ее долларовый эквивалент — с 193 долларов до текущих 300 долларов, или на 56,1%. При экс-премьере Николае Азарове средняя заработная плата выросла на 38%, при Викторе Януковиче — на 65%.

При этом Реальный ВВП восстанавливался более медленными темпами и кумулятивный прирост с 1-го квартала 2016 года составляет всего 4,7%. Составители опроса нашли Гройсману подходящее оправдание на этот счет.

«Это связано с внешним фактором, не зависящим от премьер-министра: возникший после трехкратной девальвации разрыв в 4-6 раз между средними доходами в Украине ЕС — запрограммировал рабочую силу на эмиграцию, не оставляя при этом каких-либо возможностей украинскому правительству изменить данную тенденцию в ближайшие 3-4 года».

При этом зарплата украинцев не позволяет им оплачивать непосильно высокие тарифы ЖКХ. Так, украинцы задолжали за коммунальные услуги 40 млрд гривен. Зарплаты, которые предлагает, например, Польша , гораздо привлекательнее украинских. Как сообщалось, украинские гастарбайтеры перевели из Польши домой 100 млрд гривен.