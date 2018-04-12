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Гройсман гонится за лидером: В премьерство Януковича украинцы зарабатывали больше всего
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Гройсман гонится за лидером: В премьерство Януковича украинцы зарабатывали больше всего 

Украина.ру 56 минут назад
Фото: Украина.ру
Об этом говорится на официальном веб-сайте IMF Group.
При Владимире Гройсмане за последние 2 года средняя заработная плата в реальном выражении выросла на 22,1%. Ее долларовый эквивалент — с 193 долларов до текущих 300 долларов, или на 56,1%. При экс-премьере Николае Азарове средняя заработная плата выросла на 38%, при Викторе Януковиче — на 65%.
При этом Реальный ВВП восстанавливался более медленными темпами и кумулятивный прирост с 1-го квартала 2016 года составляет всего 4,7%. Составители опроса нашли Гройсману подходящее оправдание на этот счет.
«Это связано с внешним фактором, не зависящим от премьер-министра: возникший после трехкратной девальвации разрыв в 4-6 раз между средними доходами в Украине и ЕС — запрограммировал рабочую силу на эмиграцию, не оставляя при этом каких-либо возможностей украинскому правительству изменить данную тенденцию в ближайшие 3-4 года».
При этом зарплата украинцев не позволяет им оплачивать непосильно высокие тарифы ЖКХ. Так, украинцы задолжали за коммунальные услуги 40 млрд гривен. Зарплаты, которые предлагает, например, Польша, гораздо привлекательнее украинских. Как сообщалось, украинские гастарбайтеры перевели из Польши домой 100 млрд гривен.
Как заявлял экономист Александр Охрименко, рост минимальной зарплаты только увеличивает инфляцию в стране.
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