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Сбербанк планирует протестировать возможность оплаты с помощью голоса и идентификации по лицу
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Сбербанк планирует протестировать возможность оплаты с помощью голоса и идентификации по лицу 

Агентство «Москва» 58 минут назад
Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщила директор дивизиона «Эквайринг и банковские карты» банка Светлана Кирсанова.
«Технология оплаты с помощью отпечатка пальца проходит тестирование. Сейчас к пилотному проекту помимо «Азбуки вкуса» подключены еще несколько компаний из числа партнеров банка. Тестирование продолжается. Сроков конкретных пока назвать не можем. Планируем развивать данное направление, подключив идентификацию по лицу и голосу. Нужно оценить, насколько это будет удобно клиентам, например, для шумных торговые центров не подойдет вариант с голосовой идентификацией», — сказала С. Кирсанова.
Ранее стало известно, что Сбербанк тестирует проект биометрических платежей, в рамках которого клиенты банка смогут расплачиваться за покупки в магазинах с помощью отпечатка пальца. Проект реализуется совместно сетью «Азбука Вкуса».
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