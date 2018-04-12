Сбербанк планирует протестировать возможность оплаты с помощью голоса и идентификации по лицу

Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщила директор дивизиона «Эквайринг и банковские карты» банка Светлана Кирсанова.

«Технология оплаты с помощью отпечатка пальца проходит тестирование. Сейчас к пилотному проекту помимо «Азбуки вкуса» подключены еще несколько компаний из числа партнеров банка. Тестирование продолжается. Сроков конкретных пока назвать не можем. Планируем развивать данное направление, подключив идентификацию по лицу и голосу. Нужно оценить, насколько это будет удобно клиентам, например, для шумных торговые центров не подойдет вариант с голосовой идентификацией», — сказала С. Кирсанова.