Ещё
Страховые полисы «Антиклещ» начали продавать в почтовых отделениях Приморья
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Страховые полисы «Антиклещ» начали продавать в почтовых отделениях Приморья 

Prim.News 2 часа назад
Они стоят около 400 рублей.
Программа добровольного страхования позволяет получить квалифицированную медицинскую помощь при укусе клеща на всей территории Приморского края. С началом весеннего сезона еженедельно через сеть почтовых отделений края реализуется более 150 полисов «Антиклещ».
Страховой взнос в размере 390 рублей гарантирует застрахованному человеку амбулаторно-поликлиническую и стационарную помощь, а также реабилитационно-восстановительное лечение заболеваний, передающихся через укус клеща, на общую сумму до 250000 рублей.
Договор страховой защиты вступает в силу через три календарных дня после его приобретения, действует 12 месяцев и не ограничивает количество обращений застрахованного лица до полного исчерпания страховой суммы.
При оформлении страхового полиса в отделении «Почты России» клиенту достаточно сообщить полное имя и контактный телефон человека, для которого приобретается полис. Для удобства жителей сельской местности осуществляется доставка полисов почтальонами на дом. При этом в подтверждении оплаты полиса через мобильный почтово-кассовый терминал почтальон вместе со страховым полисом выдает кассовый чек.
Реализуемые отделениями почтовой связи страховые программы полностью соответствуют действующему в этой области законодательству. В течение пяти дней с момента оформления договора страхования клиент имеет право обратиться в страховую компанию («Страховой дом ВСК») для расторжения и возврата уплаченной страховой премии в полном размере.
Получить подробную консультацию о программе добровольного страхования «Антиклещ» можно в ближайшем отделении почтовой связи. Также в отделениях «Почты России» можно застраховать имущество, здоровье и жизнь, приобрести сертификаты на дистанционную юридическую поддержку в различных отраслях права, передает пресс-служба УФПС Приморского края — филиала ФГУП «Почта России».
Prim.News: последние новости
Житель Владивостока, желая проверить самодельное оружие, застрелил незнакомца На концерте Ирины Дубцовой в Приморье сработала пожарная тревога Пожар в Кемерово. Официально: погибли 37 человек
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: Трамп стал жертвой перевода126
«Судный день» стал на минуту ближе57
«Русские женщины достаются арабам бесплатно»56
Экс-президент США дал разумный совет Трампу130
Полет самолета «Судного дня» засекретили11
Видео
03:07
Когда ждать атаки Трампа
США В мире
00:45
Рубль начал утро с очередного падения
Рынки
00:24
Названа дата блокировки Telegram
Интернет Наука и техника
01:05
«Судный день» стал на минуту ближе
Наука Наука и техника
03:09
«Время мягкой политики в отношении РФ прошло»
В мире Ближний Восток
00:55
Боевики ИГ напали на сирийскую армию
Происшествия Ближний Восток
00:28
РФ подняла в ООН вопрос высылки дипломатов из США
Политика
29:44
Захарова иронично прокомментировала действия Британии
Политика
00:40
Митрохин высказался о праймериз по кандидату в мэры
Политика
03:33
Австралия обратилась к РФ по Сирии
В мире Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение