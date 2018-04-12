Страховые полисы «Антиклещ» начали продавать в почтовых отделениях Приморья

Они стоят около 400 рублей.

Программа добровольного страхования позволяет получить квалифицированную медицинскую помощь при укусе клеща на всей территории Приморского края . С началом весеннего сезона еженедельно через сеть почтовых отделений края реализуется более 150 полисов «Антиклещ».

Страховой взнос в размере 390 рублей гарантирует застрахованному человеку амбулаторно-поликлиническую и стационарную помощь, а также реабилитационно-восстановительное лечение заболеваний, передающихся через укус клеща, на общую сумму до 250000 рублей.

Договор страховой защиты вступает в силу через три календарных дня после его приобретения, действует 12 месяцев и не ограничивает количество обращений застрахованного лица до полного исчерпания страховой суммы.

При оформлении страхового полиса в отделении «Почты России» клиенту достаточно сообщить полное имя и контактный телефон человека, для которого приобретается полис. Для удобства жителей сельской местности осуществляется доставка полисов почтальонами на дом. При этом в подтверждении оплаты полиса через мобильный почтово-кассовый терминал почтальон вместе со страховым полисом выдает кассовый чек.

Реализуемые отделениями почтовой связи страховые программы полностью соответствуют действующему в этой области законодательству. В течение пяти дней с момента оформления договора страхования клиент имеет право обратиться в страховую компанию ( «Страховой дом ВСК» ) для расторжения и возврата уплаченной страховой премии в полном размере.

Получить подробную консультацию о программе добровольного страхования «Антиклещ» можно в ближайшем отделении почтовой связи. Также в отделениях «Почты России» можно застраховать имущество, здоровье и жизнь, приобрести сертификаты на дистанционную юридическую поддержку в различных отраслях права, передает пресс-служба УФПС Приморского края — филиала ФГУП «Почта России».