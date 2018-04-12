Контролировать выдачу лекарств будут через блокчейн

Контролировать выдачу лекарств в России будут через блокчейн

Владимир Демин. В Новгородской области в апреле начнется внедрение пилотного проекта по учету и выдаче медикаментов с использованием технологии блокчейн. Об этом «Известиям» рассказал советник председателя правления Внешэкономбанка

В блокчейн-системе Ethereum все данные зашифрованы, их нельзя заменить или удалить. Это позволит бороться с подделкой и перепродажей дорогих рецептурных лекарств, купленных на бюджетные деньги, а также с несанкционированным изменением схемы лечения. Это сделает систему назначений и поставок лекарств прозрачной для пациентов и контролирующих органов.

На первом этапе в программе, которая обойдется области в пять миллионов рублей, примут участие три отделения Новгородской областной клинической больницы, а позднее к ним присоединится сеть аптек «Новгородфармация». Если к концу 2018 года проект признают удачным, то его могут распространить на другие регионы, а потом на всю страну.

Для реализации инициативы был создан единый реестр электронных рецептов, к которому присоединили к информационной системе больницы и и программе «1С: Предприятие» для учета препаратов. Отделения будут обмениваться информацией о больных, наличии препаратов на складе и их использовании. Их подлинность будет проверяться в системе маркировки.

В больнице пациенту выдадут планшет, через который можно отслеживать ход своего лечения и назначения медикаментов. Для амбулаторного лечения используются рецепты с QR-кодом, в котором содержится информация о самом человеке, его враче, схеме лечения, дозировке, сроке годности и производителе препарата, наличии на складе.

Сейчас учет рецептурных лекарств ведется на бумаге. Аптекарь указывает на рецепте информацию о проданном препарате или заполняет специальный корешок — эти документы должны храниться в течение трех лет.