Ипотека может перестать дешеветь из-за санкций

Валютный шторм может привести к ускорению инфляции и заставить ЦБ не понижать ключевую ставку. Катализаторов для удешевления ипотеки больше нет.

Резкое ослабление курса рубля из-за введения новых санкций может заставить Центробанк взять паузу в снижении ключевой ставки. На повышение регулятор может пойти только в случае серьезных санкций, например, их распространения на госдолг, говорят эксперты.

До этого Центробанк последовательно понижал ключевую ставку. Так, 23 марта регулятор снизил ставку с 7,5% до 7,25%. Свое решение ЦБ объяснял сохранением инфляции на устойчиво низком уровне (по данным Росстата , 2,2%) и постепенным снижением инфляционных ожиданий.

Снижение ключевой ставки в свою очередь делало ипотеку дешевле и подогревало спрос на нее. По данным АИЖК, в 2017 году объем выданной ипотеки вырос на 37,2% до 2 трлн рублей. В этом году этот показатель может достичь 2,5-2,7 трлн рублей.

Необходимости использовать особые инструменты, например, интервенции на валютном рынке, для стабилизации рубля экономист не видит. По его мнению, произошедшее ослабление рубля будет способствовать возвращению инфляции к целевому уровню в 4%.

"Ставки по ипотеке имеют некоторый потенциал для дальнейшего снижения, отражая прошлое снижение ставок и инфляции, если не произойдет дальнейшего существенного ужесточения санкций, чего мы надеемся, не будет", — говорит Олег Кузьмин.

Руководитель управления маркетинга банка "ДельтаКредит" Алексей Подвигин считает, что в ближайшей перспективе ЦБ не будет вмешиваться в ситуацию на рынке и позволит валютному курсу "отыграть" произошедшие изменения.

"Весьма вероятно, что на апрельском заседании ЦБ (ред. — запланировано на 27 апреля) возьмет паузу в снижении ключевой ставки и оставит ее без изменений. Повышение ставки пока не рассматривается как инструмент управления рынком", — говорит Алексей Подвигин.

Что касается ставок по ипотеке, то текущие колебания валютных курсов, по его мнению, на них не скажется.

Ведущий аналитик по банковским рейтингам "Эксперт РА" Екатерина Щурихина считает, что пока предсказать политику регулятора по поводу процентных ставок с учетом возросшей волатильности на финансовых рынках сложно.

"Основной задачей регулятора по-прежнему является поддержание инфляции в пределах заявленных 4%, поэтому он, вероятно, не будет делать резких движений до тех пор, пока показатель не превышает таргет", — полагает Екатерина Щурихина.

Управляющий партнер компании "Метриум", участник партнерской сети CBRE Мария Литинецкая считает, что Центробанк займет выжидательную позицию. По ее мнению регулятор, попытается понять, насколько рубль может упасть в силу чисто рыночных причин, а затем начнется корректировка курса.

"Полагаю, что как минимум процесс снижения ключевой ставки будет приостановлен, потому что рост курса иностранной валюты примерно на 10% приведет к ускорению инфляции", — говорит Мария Литинецкая.

При дальнейшем ухудшении ситуации, которая возможна в случае расширения санкций или осложнения международной обстановки, ЦБ может повысить ключевую ставку, отмечает она.

Исключать повышения ставок также нельзя, но пока это маловероятно, считает главный экономист "Ренессанс Капитал" в России и СНГ. "Для этого требуется более значительное ужесточение санкций, например, их расширение на госдолг, чего мы не ожидаем", — говорит он.

Резкое повышение ключевой ставки произошло в конце 2014 года на фоне сильного ослабления рубля и инфляционных ожиданий. Тогда ЦБ повысил ставку с 10,5% до 17%.

Если появится тренд на увеличение ключевой ставки и стоимости фондирования для банков, это может означать вероятность пересмотра ставок в сторону повышения, говорит руководитель управления маркетинга банка "ДельтаКредит".

"Соответственно при первых сигналах от игроков на пересмотр ставок клиенты постараются получить кредит по минимальным ставкам и станут быстрее принимать решение о получении ипотеки", — говорит он.

Однако, это не значит, что кредиты будут брать "про запас". Спрос скорее перераспределится с более поздних периодов на более ранние, но в рамках года он останется прежним, полагает эксперт.

Ждать ажиотажного спроса на ипотеку из-за опасений людей повышения ставок не стоит, считает ведущий аналитик по банковским рейтингам "Эксперт РА". Во-первых, для этого нужны определенные накопления, во-вторых, сделать это не позволят слабая динамика доходов и неопределенность в экономике.

Некоторое оживление возможно со стороны тех, кто уже находится в процессе подготовки к ипотечной сделке, но вряд ли это отразится на объемах рынка, соглашается Екатерина Щурихина.

"Мы не ожидаем значимого увеличения спроса, связанного именно с вероятностью повышения ставок", — говорят и в пресс-службе банка "Возрождение".

При этом, произошедшее ослабление рубля в целом скажется на доступности ипотеки, тренд которой намечался в последние два года. Главную роль в этом как раз играла низкая инфляция и следовавшее за ней уменьшение ставок по кредитам.

"В текущей ситуации эта тенденция, как минимум, временно прервется, потому что на фоне растущих инфляционных и прочих рисков ЦБ (а вслед за ними и банки) ужесточат кредитную политику, в том числе и по отношению к физическим заемщикам", — говорит Мария Литинецкая.

Помимо этого, обвал нацвалюты почти всегда ведет к росту цен, что отразится на росте реальных доходов россиян, и то небольшое увеличение номинальных зарплат может сойти на нет, полагает эксперт.

"Соответственно, покупательная способность населения сохранится на низком уровне, либо будет уменьшатся и дальше. Это значит, что потенциальный круг заемщиков будет сокращаться, причем даже в том случае, если ставки продолжат снижение", — отмечает она.

Новые санкции привели к обвалу акций российских компаний. Так, 9 апреля акции "Русала" (компания получила запрет на экспорт алюминия в США ) упали более чем на 50% на гонконгской бирже. В связи с этим компания разместила на этой торговой площадке сообщение, что может объявить технический дефолт.

Кроме этого, было отмечено резкое падение курса рубля. Если до новых санкций евро стоил в районе 70 рублей, то в среду его стоимость превысила отметку в 80 рублей.

Европейские производители уже предупредили российских ритейлеров о росте закупочных цен на бытовую электронику и технику на 5–10% из-за ослабления курса рубля. О возможном повышении цен сообщили и производители одежды. По их словам, если рубль и дальше будет ослабевать, то "ценники" тоже пойдут вверх.