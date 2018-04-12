Почему люди сами загоняют себя в сложное материальное положение 

Взыскать долги — не значит вернуть ихК нему обратилась старушка, которая унесла свои гробовые деньги в фирму «Удобно Сбережения» под высокий процент. Тогда многие клюнули на него и на полис страхования гражданской ответственности с суммой аж в один миллион рублей — документ людям показывали в офисе. Фирма лопнула, без денег остались сотни человек. Организаторы фирмы осуждены, но для вкладчиков это моральное утешение меркнет перед желанием вернуть деньги. — Год назад мы объяснили бабульке: шанс что-то взыскать со страховой фирмы равен нулю, — говорит юрист. — Обманутых граждан — масса, страховая сумма — мизерная, фирма давным-давно лопнула. Бабульку мы в реестр обманутых кредиторов включили. Оставалось только ждать. Но теперь она пришла к Чеботареву уже с новой бедой: какой-то юрист пообещал ей «всего» за 30 тысяч рублей взыскать со страховой компании все потерянные деньги. Однако получить решение суда о взыскании — одно, а получить по нему деньги — совсем другое. В итоге старушка повесила судебное решение на стенку, а юрист тем временем требует деньги «за работу». Сравните сумму убытка с ценой услуг юристаКак говорит Диана Сорк, юрист и член правления Международной конфедерации обществ потребителей, ситуация, когда человек по нескольку раз наступает на одни и те же грабли, совсем не уникальна. И создает ее он, как правило, сам. Причем речь идет не только о пожилых (они могут слабо представлять последствия тех или иных финансовых действий), но и о вполне успешных людях с высшим образованием. В подтверждение она привела несколько примеров, в том числе похожих на вышеописанный. По ее словам, при общении с юристами молодые люди впадали в какой-то непонятный ступор, лишавший их элементарной логики. Недавно к Диане обратилась девушка: ей в медцентре навязали некачественные услуги на 46 тысяч рублей, которые она захотела вернуть. Девушка обратилась к юристам, те составили ей претензию за… 52 тысячи рублей. Когда возникли сложности с возвратом, юристы сказали, что нужно еще 128 тысяч. У девушки высшее образование, но она даже не читала договор, который ей навязывали юристы. Аналогичная история: мужчине всучили пищевые добавки на 300 тысяч рублей. Когда он пришел в себя, возбудили уголовное дело, покупателя признали потерпевшим, но информация о нем каким-то образом, видимо, «утекла» из кабинета следователя. Мужчине позвонили юристы и сказали, что готовы помочь вернуть деньги за… 400 тысяч рублей. — За эту сумму ему составили шесть, как было сказано в договоре, «правовых документов», — рассказывает Диана. — В суде выяснилось, что это обращение к президенту РФ, в Роспотребнадзор, прокуратуру и другие инстанции. Но в этом удивительном перечне не было даже заявления в суд. Дело против юристов выиграно, но взять деньги не с кого — у компании ничего своего нет, она в стадии ликвидации. Каким образом пострадавшие в обоих случаях не могли хотя бы сопоставить сумму убытка и стоимость юридических услуг — непонятно. Психологическая атакаЧеловек обращается к юристам, когда уже попал в беду. Трюков, чтобы его «поставить на деньги», множество. Так, Диана Сорк сама провела эксперимент с медицинским центром, сотрудники которого пригласили ее к участию в «программе правительства», согласно которой она «имеет право на бесплатное тестирование позвоночника». Центр оказался легальным, вышедшая к Диане девушка-медик в ходе «устного обследования» выявила множество болезней, избавить от которых ее готовы всего за полцены, поскольку она имеет право на участие в программе. Нужно лишь 120 тысяч рублей вместо 250 — столько без скидок стоят услуги. Понятно, что не у каждого есть свободные деньги, поэтому ей готовы пойти навстречу и здесь же — в соседнем кабинете — оформить кредит. От участия «в программе» Диана отказалась. Кстати, как выяснилось, непосредственно медицинские услуги согласно договору стоили 44 тысячи рублей, а остальная сумма — «психологическое сопровождение». Цена понятна с учетом состояния клиента, который, выйдя из медцентра с кредитом на 120 тысяч, поймет, во что вляпался. — Здесь работают сразу несколько психологических трюков, рассчитанных прежде всего на пенсионеров, — говорит юрист. — «Участие в программе» для них началось уже с того момента, когда они согласились прийти в медцентр. Им неудобно, они заняли время важных людей, врачей. В таких случаях лучше не полагаться на себя, а привести с собой близких людей с более критическим мышлением. Например, детей или внуков. И может оказаться, что услуги, если они действительно нужны, в другом центре будут стоить в несколько раз дешевле. И не нужно будет брать кредит. Плохая кредитная историяСамо по себе кредитование при всех его издержках, конечно, благо. Многим оно помогает, например, купить в ипотеку квартиру. Но пользоваться этим инструментом нужно крайне осторожно. Ситуация, когда человек импульсивно, поддавшись на рекламу, покупает дорогой смартфон (при этом денег едва хватает на еду), становится массовой. Она характерна уже для молодежи. Кстати, по статистике меньше всего бесперспективных кредитных должников среди ипотечников. Люди, которые хотят купить квартиру и берут в долг большую сумму на много лет, очень тщательно все просчитывают. И если возникает ситуация неплатежа, это, как правило, какой-то форс-мажор. Например, немало людей пострадало, взяв до 2014 года ипотеку в валюте: когда доллар подскочил в цене, многие попали в ловушку. Одной семье пришлось серьезно «пободаться» с банком, который составил договор таким хитрым образом, что в случае задолженности сначала брал с заемщика штрафные проценты. А по ним набежала огромная сумма за то время, пока болел глава семьи. Банк намеревался отобрать квартиру, но даже в этом случае на заемщиках остался бы большой долг. Пришлось пройти несколько судов, чтобы доказать: банк произвольно изменил порядок оплаты — штрафные проценты взимаются только после основных и тела долга. Банк пошел на мировое соглашение, условия которого семье теперь вполне по силам. Но иногда в подобной ситуации единственный выход — отказаться от квартиры. Как сделала другая семья, одновременно избавившись почти от всей суммы долга. Хуже, если человек, попав в долговую ловушку, пытается выбраться из нее через новые кредиты. Так, одна из обратившихся к Диане Сорк женщина набрала 18 кредитов, чтобы расплатиться с одним. Но еще хуже, когда человек считает, что «все само рассосется». — Первое, что нужно сделать, — попытаться договориться с банком, — говорит юрист. — Можно рефинансировать или реструктурировать долг. Банки идут на это, если понимают, что человек готов платить. Можно попытаться уменьшить сумму задолженности, оспорить незаконные комиссии. Она привела пример, когда клиент случайно недоплатил 627 рублей из платежа на сумму более 100 тысяч рублей и получил SMS от банка: долг за два дня просрочки — 6027 рублей. Суд встал на сторону клиента, сочтя штраф несоразмерным с последствиями нарушения. Пожилым сложнее адекватно оценить ситуацию. Поэтому лучше, если дело дойдет до кредита, чтобы вместе с ним бумаги изучил человек, который в этом разбирается. — Когда банк подготовит договор, не надо торопиться его подписывать тут же. Можно попросить взять бумаги с собой, чтобы изучить их в спокойной обстановке. Кроме того, кредитные организации выкладывают образцы договоров у себя на сайте. И перед тем как идти в банк, стоит зайти на его страничку, — заключила Диана Сорк. КомментарийЭльман Мехтиев, исполнительный вице-президент Ассоциации российских банков:— Сегодня в финансовой сфере широко применяется социальная инженерия, которая позволяет «вытаскивать» из людей личную информацию или заставляет их предпринять какие-то действия. В группе особого риска — пожилые. Защитить пенсионеров только и остается повышением их финансовой грамотности. Мы не можем и не должны решать за людей их проблемы. Мы никогда не сможем решить за кого-то, что ему лучше. Но если человек в силу своего возраста не в полной мере отдает себе отчет в своих действиях, ему нужна помощь.