Ещё
В Москве и Московской области эпидемия кибермошенничества
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Пока вы спали: Трамп стал жертвой перевода
Пока вы спали: Трамп стал жертвой перевода

В Москве и Московской области эпидемия кибермошенничества 

Управа района Некрасовка 1 час назад
Если вам приходит через мессенджер или соцсеть сообщение «по вашему снилсу найдены страховые начисления» — не верьте
Новая волна мошенничества с информационной завязкой для граждан о якобы найденных для них страховых начислениях набирает обороты. Аферисты под разными названиями и именами прикидываются то одними, то другими организациями, в том числе «Пенсионным Фондом», рассылают через мессенджеры (Viber), социальные сети и другие ресурсы сообщения о якобы найденных страховых начислениях.
Так называемый «Пенсионный Фонд», например, информирует, что по снилсу гражданина найдены страховые начисления, как правило, порядка 30 000 рублей, и предлагает узнать подробности по выплате посредством ссылки «snils-a.online». Дальше события развиваются уже по знакомой схеме: после перехода по ссылке на сайт какого-то «Центра компенсации неиспользованных медицинских услуг» и ввода своих данных, таких как ФИО и название страны, автоматически осуществляется проверка начисленных выплат, и страховые начисления, конечно, обнаруживаются сразу от нескольких страховых компаний, что в совокупности дает значительную сумму. Естественно, что после нажатия кнопки «получить деньги» предлагается произвести фиксированную плату в 250 рублей, при помощи банковской карты или электронных денег. Также указано, что доступ оплачивается только раз, после чего гражданину можно неоднократно и беспрепятственно получать сведения по начисленным ему страховым взносам. В итоге доверчивый гражданин не только не получает названных сумм, но и теряет свои личные денежные средства.
В связи с этим ГУ-Главное управление ПФР №3 по г. Москве и Московской области обращается к гражданам с просьбой быть бдительными и предельно внимательными, не доверять сомнительным финансовым предложениям, не сообщать при запросе сторонних лиц свои персональные и паспортные данные, номера СНИЛС и особенно — номера банковских карт.
Напоминаем также, что сотрудники государственного Пенсионного фонда России не сообщают по телефону о неожиданных денежных поступлениях, не запрашивают по телефону персональные данные и номера банковских карт, не посещают граждан на дому, не оказывают государственные услуги на дому, не проводят опросов на улице, не делают рассылки через мессенджеры.
Обращаем внимание, что официальная информация, в том числе об индексации, новых выплатах, изменениях законодательства, а также адреса и телефоны территориальных органов Отделения публикуются на официальном сайте Пенсионного фонда России на странице Отделения ПФР по г. Москве и Московской области http://www.pfrf.ru/branches/moscow/news/.
Управа района Некрасовка: последние новости
23 и 24 марта ФНС России проведет Дни открытых дверей во всех налоговых инспекциях В библиотеке на Рождественской отметят Международный день распространения грамотности Информация для жителей города Москвы, нуждающихся в получении садового участка
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Экс-президент США дал разумный совет Трампу172
Новый премьер-министр вступит в должность 8 мая128
Когда ждать атаки Трампа410
Российские корабли исчезли с базы Тартус967
Опубликованы итоги расследования по делу Скрипаля174
Видео
03:07
Когда ждать атаки Трампа
США В мире
00:45
Рубль начал утро с очередного падения
Рынки
01:19
ЮНЕСКО вернется в Крым
Политика
01:04
В семье Рапунцель назревает скандал
Шоу-бизнес
00:35
Волчкова боялась своей последней роли
Шоу-бизнес
02:30
Синоптики рассказали о погоде в четверг
Общество Новости Москвы
01:00
Бузовой напророчили место Пугачевой
Шоу-бизнес
03:27
Умер лидер The Overtones
Шоу-бизнес Происшествия
03:55
Распутиной тяжело находиться рядом с больной дочерью
Шоу-бизнес Другое
01:18
Орбакайте высказалась о ПМЖ Пугачевой
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение