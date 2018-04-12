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Екатеринбург вышел в лидеры по величине зарплат
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Екатеринбург вышел в лидеры по величине зарплат 

Уралинформбюро 1 час назад
Фото: Уралинформбюро
Средняя зарплата жителей уральской столицы в первом квартале 2018 года составила 35,4 тысячи рублей в месяц. По сравнению с этим же периодом 2017-го она увеличилась на 3,2%, но снизилась на 0,3% — по отношению к четвертому кварталу прошлого года.
С такими показателями Екатеринбург занял третье место в общероссийском рейтинге городов по уровню средней заработной платы, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе сервиса Avito. Больше получают только в Москве (50 900 рублей) и Санкт-Петербурге (43 500).
Другие города УрФО не вошли в пятерку рейтинга. Тюмень расположилась на шестом месте (33 500), Челябинск — на 14-м (31 000), Пермь — на 15-м (29 700).
В среднем по России размер оплаты труда в начале года составил 34,7 тысячи рублей. Это на 5,8% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года и на 0,6% меньше, чем в предыдущем квартале.
На рынке труда уральской столицы самыми востребованными стали работники торговой, производственной и строительной сфер, а также представители логистического и автомобильного бизнеса. Самыми высокооплачиваемыми — специалисты в сфере перевозок. Их среднемесячная зарплата составила 44,1 тысячи рублей в месяц.
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