Волгоград попал на 22 место рейтинга по уровню зарплат по России 

Эксперты Avito составили рейтинг крупных городов России по уровню зарплат местных жителей, на котором Волгоград оказался на 22 месте из 23. Аналитики подсчитали, что в последнем люди в среднем зарабатывают в месяц 27 600 рублей.
Как сообщает корреспондент «АиФ-Волгоград» со ссылкой на рейтинг, по результатам первого квартала текущего года самыми востребованными оказались специалисты в области продаж, производства, транспорта, логистики и строительства. Причем больше всех в городе зарабатывают строители. На них пришлось 62,5% всех актуальных вакансий в Волгограде. Добавим, что по данным аналитиков, больше всех в городе зарабатывают строители, они получают 36 100 рублей. Но спрос на них, по сравнению с прошлыми месяцами, медленно падает. Добавим, что меньше всех в городе зарабатывают студенты и соискатели без опыта работы. Уровень оплаты их труда упал за квартал на 7%. Отметим, что самые высокие зарплаты, по данным рейтинга, наблюдаются в Москве. В столице они колеблются в районе 50 900 рублей. Меньше всех зарабатывают в Барнауле. Там средняя зарплата достигает 27 200 рублей. В целом по России зарплаты в первом квартале 2018 года составляют 34 700 рублей.