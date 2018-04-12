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Волгоград попал на 22 место рейтинга по уровню зарплат по России
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Волгоград попал на 22 место рейтинга по уровню зарплат по России 

АиФ Волгоград 1 час назад
Фото: АиФ Волгоград
Эксперты Avito составили рейтинг крупных городов России по уровню зарплат местных жителей, на котором Волгоград оказался на 22 месте из 23. Аналитики подсчитали, что в последнем люди в среднем зарабатывают в месяц 27 600 рублей.
Как сообщает корреспондент «АиФ-Волгоград» со ссылкой на рейтинг, по результатам первого квартала текущего года самыми востребованными оказались специалисты в области продаж, производства, транспорта, логистики и строительства. Причем больше всех в городе зарабатывают строители. На них пришлось 62,5% всех актуальных вакансий в Волгограде. Добавим, что по данным аналитиков, больше всех в городе зарабатывают строители, они получают 36 100 рублей. Но спрос на них, по сравнению с прошлыми месяцами, медленно падает. Добавим, что меньше всех в городе зарабатывают студенты и соискатели без опыта работы. Уровень оплаты их труда упал за квартал на 7%. Отметим, что самые высокие зарплаты, по данным рейтинга, наблюдаются в Москве. В столице они колеблются в районе 50 900 рублей. Меньше всех зарабатывают в Барнауле. Там средняя зарплата достигает 27 200 рублей. В целом по России зарплаты в первом квартале 2018 года составляют 34 700 рублей.
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