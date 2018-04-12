Пензенец выплатил около 200 тысяч рублей долгов после ареста своего авто

Житель Пензы , освободившись из места заключения, выплатил около 200 тысяч рублей долгов, после того, как узнал, что судебные приставы наложили арест на его автомобиль.

«Более 200 тысяч оплатил должник за сохранность своего автомобиля и право управлять им. Подвергнуть аресту автомобиль «Hyundai Sonata» 2011 года выпуска были вынуждены судебные приставы Отдела судебных приставов по исполнению исполнительных документов о взыскании алиментных платежей по городу Пензе УФССП России по Пензенской области за многочисленные долги», — сообщает пресс-служба регионального УФССП.

В управлении уточнили, что, не желая расставаться со своим авто, молодой человек погасил накопившийся долг по алиментам в размере 136 тысяч рублей, возместил моральный вред бывшей супруге — 40 тысяч рублей, а также оплатил штрафы за нарушение правил дорожного движения — более 22 тысяч рублей.

По данным ведомства, уже в первом квартале текущего года судебные приставы Пензенской области помогли детям получить более 25 миллионов рублей: те необходимые деньги на содержание, развитие и небольшие мелочи, без которых не может быть детства.