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«Росгосстрах» и Банки.ру предлагают страховку «РГС Защита от клеща» на специальных условиях
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«Росгосстрах» и Банки.ру предлагают страховку «РГС Защита от клеща» на специальных условиях 

Банки.ру 2 часа назад
Апрель — самое время оформить страховку «РГС Защита от клеща», особенно если она со скидкой 20%, а спецпредложение исходит от крупнейшего и старейшего в России страховщика, совсем недавно перешедшего под контроль государства.
Некоторые клещи являются переносчиками серьезных инфекционных заболеваний: энцефалита, боррелиоза (болезнь Лайма), геморрагической лихорадки Крым — Конго, смертность от которых очень высока. Поэтому очень важно после укуса своевременно обратиться за квалифицированной помощью.
Компания «Росгосстрах» предлагает специальную скидку 20% для посетителей сайта Банки.ру. Флагман российского страхового рынка гарантирует круглосуточную поддержку и помощь лучших медицинских центров России.
Вы можете самостоятельно выбрать пакет услуг («Эконом», «Стандарт» или «Премиум»), размер страховой суммы и, соответственно, стоимость полиса.
Любой из полисов включает:
лабораторное исследование удаленного клеща с выявлением возбудителей;
серологическое исследование крови на 14—25-й день после укуса или удаления клеща;
экстренную серопрофилактику противоклещевым иммуноглобулином (профилактика человеку весом 70 кг для незастрахованных стоит около 6 300 рублей);
наблюдение специалистами в течение 30 суток с момента укуса или удаления клеща, а также повторное исследование крови, при лечении в стационаре — в течение трех — шести месяцев;
при госпитализации — размещение в комфортных палатах с полным медикаментозным обеспечением.
Минимальная стоимость полиса в Москве — 399 рублей, в ряде регионов полис можно купить даже за 240 рублей. Страховая сумма — до 500 тыс. рублей. Страховой полис можно оформить по 30 апреля включительно.
Получить скидку на полис «РГС Защита от клеща» от «Росгосстраха» можно, пройдя по ссылке.
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