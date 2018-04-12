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Турчак обратил внимание на недопустимость индексации пенсий руководству Камчатского края и Заксобрания
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Турчак обратил внимание на недопустимость индексации пенсий руководству Камчатского края и Заксобрания 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
«Считаю неприемлемым такое решение, которое было принято региональными властями. В данном случае речь идет о Камчатском крае, где губернатор подписал закон, принятый закособранием, согласно которому будет применен повышающий коэффициент при расчете пенсий госслужащим в регионе. Региональные власти не слышат ни президента, ни председателя партии. В этой ситуации мы будем разбираться, я беру ее на личный контроль», — цитирует Турчака пресс-служба партии.
Напомним, что сегодня губернатор Камчатского края Владимир Илюхин подписал закон, который позволит применять повышающие коэффициенты при расчете пенсий госслужащих субъекта РФ. С учетом принятых изменений пенсии первых лиц края могут вырасти более чем в два раза — пимерно до 150 тысяч рублей в месяц.
Пресс-служба партии «Единая Россия»
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