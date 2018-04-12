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Что уже подорожало в России из-за скачка доллара
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Что уже подорожало в России из-за скачка доллара 

Рамблер 18 минут назад
Фото: РИА Новости
«Комсомольская правда» рассказала, какие товары подорожали в России в связи ростом курсов иностранной валюты.
Так, в IKEA изданию сообщили, что цены на их мебель пока не изменились, но компания следит за курсами валют. Стоимость электроники в «Эльдорадо» и «М. Видео» также все еще прежняя, однако поставщики уже предупредили о пяти— или 10-процентном росте цен.
Между тем бытовая и садовая техника Bosch подорожает в течение двух недель именно из-за падения курса рубля, а мелкие продавцы, которые закупают товары, например, одежду, туалетную воду и детские коляски, в Европе небольшими партиями, поднимут цены на 10-20%.
Кроме того, уже во вторник выросли цены на авиабилеты, а через неделю вырастут еще больше.
На сегодня, 12 апреля, Центральный банк России установил курс доллара в размере 64,06 рубля, а евро — 79,28, то есть почти на два и три рубля больше, чем днем ранее.
Эксперты связывают колебания курсов валют с экономическими ограничениями, которые на прошлой неделе Минфин США ввел против 38 российских бизнесменов и компаний. Под санкции попали, в частности, совладелец «Русала» Олег Дерипаска, президент ВТБ Андрей Костин, председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер, председатель совета директоров группы компаний «Ренова» Виктор Вексельберг, гендиректор «Сургутнефтегаза» Владимир Богданов и другие.
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