Что уже подорожало в России из-за скачка доллара

Так, в IKEA изданию сообщили, что цены на их мебель пока не изменились, но компания следит за курсами валют. Стоимость электроники в «Эльдорадо» и « М. Видео » также все еще прежняя, однако поставщики уже предупредили о пяти— или 10-процентном росте цен.

Между тем бытовая и садовая техника Bosch подорожает в течение двух недель именно из-за падения курса рубля, а мелкие продавцы, которые закупают товары, например, одежду, туалетную воду и детские коляски, в Европе небольшими партиями, поднимут цены на 10-20%.

Кроме того, уже во вторник выросли цены на авиабилеты, а через неделю вырастут еще больше.