Зарплата в Новосибирске — одна из самых высоких в России

За январь-март средняя зарплата в Новосибирске увеличилась на 7% к аналогичному периоду 2017 года, достигнув 33,6 тысячи рублей. По этому показателю наш город занял пятое место в рейтинге крупных городов России

Самый высокий средний оклад в первом квартале предлагают в Москве — 50,9 тысячи рублей в месяц. В среднем по России размер оплаты труда составил 34,7 тысячи рублей. Это на 5,8% больше, чем в январе-марте прошлого года, но на 0,6% меньше, чем в октябре-декабре.

Самыми высокооплачиваемыми и востребованными в Новосибирске стали строители: им платили в среднем 42,6 тысячи рублей в месяц. Меньше всего предлагали соискателям в категории «Без опыта, студенты»: лишь 25,9 тысячи рублей. Высокими темпами рос доход специалистов по продажам — на 6,8%, а вот оклады в категории «Без опыта, студенты» снизились на 7,5%.

Наиболее высокой в сравнении с Москвой стала зарплата в категории «Высший менеджмент», которая составила 63,4 тысячи рублей в месяц, или 82% от среднего столичного дохода на аналогичной должности. В то же время новосибирским специалистам в сфере юриспруденции предлагали в среднем 26,8 тысячи рублей, или всего 46% к уровню московских зарплат в этой категории.

«В общем же, ситуация на российском рынке труда показывает, что региональные заработные платы постепенно приближаются к столичному уровню. В этом году тем, кто ищет работу, стоит обратить внимание на реальный сектор экономики, где растет потребность в профильных специалистах», — прокомментировал ситуацию руководитель «Avito Работа» Владимир Корицкий.