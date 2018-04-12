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Ростов вошел в десятку городов с самыми высокими зарплатами
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Ростов вошел в десятку городов с самыми высокими зарплатами 

РИА «ФедералПресс» 10 минут назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Донская столица вошла в топ-10 городов России, жители которого получают наиболее высокие заработные платы. Список был представлен специалистами сервиса «Авито».
Отметим, что эксперты назвали самые высокооплачиваемые профессии в России. Лидерами рейтинга стали программисты. Кроме того, среди самых высокооплачиваемых оказались профессии менеджеров по развитию бизнеса, системных администраторов и внутренних аудиторов.
Средняя зарплата в Ростове за первый квартал 2018 года составила 32,6 тысячи рублей. Стало известно, что самая большая зарплата в регионе у строителей (около 42,7 тысячи рублей). Меньше всего — у студентов и специалистов без опыта (средняя зарплата мене 26 тысяч рублей).
Первое место рейтинга заняла Москва. Также в тройке лидеров Санкт-Петербург и Екатеринбург.
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