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Сколько задолжали своим детям самые злостные алиментщики донского региона?
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Сколько задолжали своим детям самые злостные алиментщики донского региона? 

АиФ Ростов 35 минут назад
Фото: АиФ Ростов
Интересно, какой самый большой долг донским приставам удавалось выбить из горе-папаш, не выплачивающих алименты?
В региональном Управлении Федеральной службы судебных приставов рассказали, что недавно им удалось добиться выплаты алиментов в размере более миллиона рублей.
Такую большую сумму задолжал своим детям мужчина, работающий моряком.
Впрочем, эти деньги он не спешил отдавать даже после того, как вступило в силу соответствующее решение суда.
Приставы пытались списать ­необходимую сумму со счетов мужчины в банках, описывали его имущество, в том числе и недвижимость, но самым эффективным оказался документ, ограничивающий право выезда за рубеж.
После того, как моряку отказали в возможности работать за границей, деньги тут же нашлись.
Должник вернул своим детям 1 040 000 рублей, и уплатил исполнительский сбор в размере 73 тысяч рублей.
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