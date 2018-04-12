Сколько задолжали своим детям самые злостные алиментщики донского региона?

Интересно, какой самый большой долг донским приставам удавалось выбить из горе-папаш, не выплачивающих алименты?

В региональном Управлении Федеральной службы судебных приставов рассказали, что недавно им удалось добиться выплаты алиментов в размере более миллиона рублей.

Такую большую сумму задолжал своим детям мужчина, работающий моряком.

Впрочем, эти деньги он не спешил отдавать даже после того, как вступило в силу соответствующее решение суда.

Приставы пытались списать ­необходимую сумму со счетов мужчины в банках, описывали его имущество, в том числе и недвижимость, но самым эффективным оказался документ, ограничивающий право выезда за рубеж.

После того, как моряку отказали в возможности работать за границей, деньги тут же нашлись.

Должник вернул своим детям 1 040 000 рублей, и уплатил исполнительский сбор в размере 73 тысяч рублей.