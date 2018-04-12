Эксперты назвали самые высокооплачиваемое профессии

Программисты в России остаются лидерами по уровню оплаты труда. Такой вывод сделали эксперты, проанализировав доходы представителей профессий на должностях «ведущий специалист» и «специалист».

Москве их зарплата составляет 100-110 тысяч рублей, в Петербурге — от 80 до 100 тысяч рублей, а в регионах — около 60-70 тысяч.

Далее идут менеджеры по развитию бизнеса, системные администраторы и внутренние аудиторы. У них зарплата от 80 до 60 тысяч рублей, пишет РИА Новости со ссылкой на исследование компании HeadHunter.

На третьем месте агенты по недвижимости, инженеры на производстве, специалисты по маркетингу и рекламе, экономисты и юристы.

Продавцы, грузчики, уборщицы могут рассчитывать на зарплату не более 40 тысяч рублей в месяц.