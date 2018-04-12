Всем понадобился евро

Приведут ли последние события на валютном рынке к отказу от доллара? Научит ли чему-нибудь эта история россиян?

Европейская валюта 11 апреля взлетела на Московской бирже и закончилась в обменниках. Хотя к вечеру произошла коррекция, и евро даже подешевел к предыдущему закрытию. Возможно, это связано с опасениями, что российским компаниям и гражданам потенциально могут запретить операции в долларах. Прецедент уже был в 2014 году, когда из-за санкций пострадало несколько российских банков.

Четыре года назад под санкции попали банки бизнесменов Ковальчука и Ротенбергов. Согласно указу, их активы в США должны были быть заблокированы, американским компаниям и гражданам запретили работать с фигурантами черного списка. Затем обслуживание карт этих банков временно приостановили Visa и Mastercard.

Три года назад The Wall Street Journal сообщила, что американские власти заморозили активы банков «Россия» и СМП на 637 млн долларов. В СМП тогда факт заморозки подтвердили, но отметили, что суммы были несущественные. К чему пришли эти банки сейчас? СМП отказался от комментариев. Но, судя по открытой информации, он проводит валютные операции, принимает вклады в иностранной валюте. Недавно «Газпром» открыл в этом банке несколько счетов, в том числе в долларах и евро. Что касается физических лиц, то менеджер СМП Роман предложил нам пакет с привлекательным названием. Правда, оно себя не оправдало.

Роман, менеджер СМП

«Можем предложить вам вклад «Все возможно» от пятидесяти долларов, прошу прощения. Выпускаемая карта платежной системы Mastercard, однако за рубежом данная карта не будет функционировать, так как на банк наложены санкции. Карта работает в нормальном режиме только на территории Российской Федерации, то есть внутри страны вы можете пользоваться ей без ограничений».

За последние годы много чего произошло. Вводились новые санкции США, в том числе против ВЭБа Газпромбанка . И международные платежные системы не отказались от сотрудничества с ними. Потом в России создали национальную платежную систему. После долгих баталий с ней начали работать и Visa, и Mastercard. Но до прежних отношений далеко. «Россия» Юрия Ковальчука , судя по информации кол-центра, сейчас исключительно внутренний банк. Менеджер Алексей был краток:

— Вклады открываются только в рублях. Выпускаем также пластиковые карты платежной системы «Мир», только.

— То есть нельзя ни Visa, ни Mastercard, только в рублях и «Мир»?

— Все верно, да.

Эти истории — иллюстрация того, что может произойти с валютными депозитами граждан и корпораций. ЕС пока не поддержал российские санкции. И, возможно, не поддержит. Поэтому европейская валюта сейчас — самая тихая гавань для российских бизнесменов и компаний, которые потенциально могут попасть под санкции.

«Все покупают евро: во-первых, евро растет против доллара и на Forex, во-вторых, произошла достаточно четкая переоценка рисков, связанных с Россией. Наши активы стали сегодня более восприниматься как токсичные. И Россия, наверное, движется к иранскому варианту санкций. И, наверно, есть основания говорить, что мы близки к геополитической западне, поэтому неудивительно, что население и корпорации уходят сейчас в валюту».