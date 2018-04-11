МИнБанк планирует увеличить на 15% одобрение кредитов благодаря отчету НБКИ

Московский Индустриальный Банк начал использование отчета Национального бюро кредитных историй (НБКИ) «Поведенческий анализ заемщиков после получения отказа в кредите/займе».

Созданный НБКИ продукт позволяет кредиторам совершенствовать собственные процедуры принятия решений о выдаче кредитов/займов. В том числе в части изучения поведения клиентов, которым было отказано в предоставлении кредитов, либо тех заемщиков, которые не стали пользоваться кредитными средствами, несмотря на наличие одобрения.

«Использование отчета НБКИ позволит нашему банку оптимизировать соответствующие процедуры принятия решений о выдаче кредитов, — отмечает начальник отдела стратегических проектов и технологий МИнБанка Анзор Берхамов. — Прежде всего, речь идет о том, чтобы более точно выявлять тех заемщиков, для которых действующие правила предоставления кредитов представляются недостаточно эффективными. Благодаря данному продукту НБКИ, мы сможем без потери качества увеличить уровень одобрения кредитных заявок до 10—15%. В том числе, за счет тех групп клиентов, которым кредит был одобрен, но его получение по тем или иным причинам не состоялось».

«Одной из важнейших задач для кредиторов остается повышение эффективности работы с существующей клиентской базой, — уверен генеральный директор НБКИ Александр Викулин . — Комплексное понимание возможностей и потребностей своих клиентов позволяет кредиторам повысить эффективность работы с ними на всех этапах кредитного процесса — от формирования продуктовой линейки до конкретных правил принятия решения. Это ведет к снижению рекламных и маркетинговых затрат кредиторов, повышению уровня лояльности клиентов за счет более объективных и гибких правил и, в конечном итоге, к получению серьезного преимущества в конкурентной борьбе».

Отчет «Поведенческий анализ заемщиков после получения отказа в кредите/займе», в числе прочего, содержит информацию о сумме остатка ссудной задолженности и количестве кредитов, взятых заемщиками в других организациях после получения отказа кредитора, заказавшего данный отчет. Также в отчете рассматриваются такие параметры, как качество кредитов, предоставленных другими организациями после отказа данного кредитора, глубина их просрочки, а также временной интервал с даты получения отказа.

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