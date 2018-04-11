Верховный суд разъяснил, что делать с оставшимися в наследство кредитами

Банк потребовал деньги у вдовы, мотивируя тем, что она поручитель по кредитам. Аргументы из встречного иска вдовы и сына о том, что банк заставил получателя кредита застраховать свою жизнь, астраханские суды не услышали. Зато их услышала Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда РФ . И она посчитала доводы вдовы и сына заслуживающими внимания.

Итак, кредиты взял муж. Первый был на 300 тысяч рублей под 25,5 процента годовых. Второй кредит, взятый спустя пару месяцев, был на 250 тысяч рублей под 24 процента. По этим кредитам поручителем стала его жена, подписавшая договоры поручительства. Спустя три месяца ее муж неожиданно умер. Расплачиваться по кредитам банк потребовал от вдовы и сына, добавив, что они должны возместить банку и судебные расходы.

Вдова с сыном принесли в райсуд встречный иск. В нем было сказано, что при заключении кредитных договоров банк потребовал от заемщика застраховать в определенной им страховой компании свою жизнь и здоровье от несчастных случаев и болезней. Это называлось программой коллективного страхования заемщиков кредитов.

Районный суд вынес решение в пользу банка. Страховщиков решил вообще не привлекать к суду. Областной суд полностью согласился с таким решением. Пришлось вдове дойти до Верховного суда, который, прочитав дело, отменил решение местных коллег. По мнению высокого суда, в деле было допущено «существенное нарушение норм материального и процессуального права».

Судебная коллегия по гражданским делам ВС увидела в этом деле следующее. После смерти заемщика никто не обращался к нотариусу и не интересовался наследством умершего. Районный суд решил, что раз мужчина при жизни «надлежащим образом» не исполнял кредитный договор, то это должен сделать поручитель — жена. Апелляция с этим решением согласилась, добавив от себя, что умер заемщик после внесения изменений в Гражданский кодекс — статьи 364 и 367. Согласно этим изменениям, смерть должника не прекращает поручительства и, если должник умер, то поручитель не может ссылаться на ограниченную ответственность наследника по долгам наследодателя.

После смерти заемщика суд обязал расплачиваться по кредитам его вдову и сына

С таким мнением областного суда ВС не согласился.

И заявил следующее. Изменения в Гражданский кодекс внесли с 1 июня. А договор поручительства жена подписала за два месяца до этого — в апреле. Поэтому к ее ситуации положения Гражданского кодекса неприменимы. Потом ВС напомнил про свой пленум (N 9 от 29 мая 2012 года). Там было разъяснено, что ответственность по долгам наследодателя несут все, кто принял наследство. По Гражданскому кодексу поручитель наследодателя становится поручителем наследника, только если поручитель на это согласен. И еще — по закону поручитель несет ответственность перед кредитором в пределах стоимости полученного наследства.

ВС подчеркнул: в случае смерти должника-заемщика и при наличии наследников и наследственного имущества взыскивать кредитные долги с поручителя можно в пределах стоимости наследственного имущества. Судам в подобных случаях необходимо установить, были ли у умершего заемщика имущество и наследники.

Еще в 364-й статье Гражданского кодекса сказано: поручитель вправе выдвигать против требования кредитора свои возражения, которые мог бы выдвинуть должник.

ВС подчеркнул: поручитель вправе не исполнять свои обязательства, пока кредитор «имеет возможность получить удовлетворение своего требования путем его зачета против требования должника». Во встречном иске вдова писала, что есть возможность погашения долга от страховой компании. Но местный суд в нарушение Гражданского кодекса (статьи 67, 198), формально сославшись на то, что страховщики платить отказались, эти обстоятельства не исследовал и не дал им оценку. Нарушил суд и закон при принятии встречного иска вдовы. Ответчица заявила требование признать смерть мужа — застрахованного лица — страховым случаем. Это, подчеркнул ВС, в случае удовлетворения может стать основанием для отказа в удовлетворении иска.