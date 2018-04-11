В Башкирии изменится порядок получения выплат за первого ребенка

— С учетом новаций на выплату могут рассчитывать и те жители Башкирии , у кого малыш родился за пределами республики. Кроме того, при строительстве жилья деньги можно потратить на наем частных строителей, а не только официальных организаций. Помимо этого, определиться, куда направить средства, разрешат в течение девяти месяцев, а не полугода, как было ранее. Также увеличен срок подачи заявления на получение льготы — до одного года — для тех семей, у кого первенец родился с 1 января по 31 декабря 2017 года, — пояснил Андрей Трухан.

Ожидается, что за время действия программы субсидию получат более двух тысяч семей. Чаще всего молодые семьи используют деньги в качестве первого взноса на приобретение дома или вторичного жилья, а те, кто уже платит ипотеку, направляют их на погашение части кредита. Претендовать на выплату при рождении первенца могут семьи или одинокие родители, не достигшие возраста 35 лет, нуждающиеся в улучшении жилищных условий.

325 миллионов рублей в этом году запланировано на выплаты за рождение первенца в бюджете Республики Башкортостан