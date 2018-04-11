Где остановиться в Москве на майские праздники

Расположение отеля — преимущественный критерий при выборе размещения. Комфорт, сервис и цена идут следом. Чем ближе к центру города расположен отель, тем выше стоимость номера. FashionTime.ru нашел вариант в самом центре столицы по приятной цене.

Veliy Hotel Mokhovaya Moscow находится в историческом здании 1892 года на Моховой улице в трех минутах ходьбы от московского Кремля. В отеле 46 номеров, оформленных в классическом стиле. Это отличный вариант как для краткосрочных бизнес-поездок, так и путешествий всей семьей. Номера с видом на Кремль являются самыми популярными, поэтому важно планировать поездку заранее. Подобрать соответствующую категорию номера можно на официальном сайте.

Приятным моментом стало то, что в отеле действует программа лояльности. Участники получают не только скидку на проживание, но и различные бонусы, такие как бесплатный поздний выезд, повышение категории номера и комплимент в зависимости от статуса карты. Более того, картой лояльности можно воспользоваться и в других отелях гостиничной сети Veliy Hotels Group. На данный момент в нее входит московский и суздальский отели. Стоит отметить, что сейчас реализуется масштабный проект по реновации ресторана при отеле Сafé 1892. В июне 2018 года, к Чемпионату Мира по футболу, состоится его торжественное открытие. Это будет ближайшее заведение неподалеку от Кремлевского дворца и Центрального выставочного зала Манеж, где можно будет прекрасно провести вечер за вкусным ужином.