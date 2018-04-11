Ещё
Где остановиться в Москве на майские праздники
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Где остановиться в Москве на майские праздники 

FashionTime 1 час назад
Фото: FashionTime
Расположение отеля — преимущественный критерий при выборе размещения. Комфорт, сервис и цена идут следом. Чем ближе к центру города расположен отель, тем выше стоимость номера. FashionTime.ru нашел вариант в самом центре столицы по приятной цене.
Veliy Hotel Mokhovaya Moscow находится в историческом здании 1892 года на Моховой улице в трех минутах ходьбы от московского Кремля. В отеле 46 номеров, оформленных в классическом стиле. Это отличный вариант как для краткосрочных бизнес-поездок, так и путешествий всей семьей. Номера с видом на Кремль являются самыми популярными, поэтому важно планировать поездку заранее. Подобрать соответствующую категорию номера можно на официальном сайте.
Приятным моментом стало то, что в отеле действует программа лояльности. Участники получают не только скидку на проживание, но и различные бонусы, такие как бесплатный поздний выезд, повышение категории номера и комплимент в зависимости от статуса карты. Более того, картой лояльности можно воспользоваться и в других отелях гостиничной сети Veliy Hotels Group. На данный момент в нее входит московский и суздальский отели. Стоит отметить, что сейчас реализуется масштабный проект по реновации ресторана при отеле Сafé 1892. В июне 2018 года, к Чемпионату Мира по футболу, состоится его торжественное открытие. Это будет ближайшее заведение неподалеку от Кремлевского дворца и Центрального выставочного зала Манеж, где можно будет прекрасно провести вечер за вкусным ужином.
FashionTime: последние новости
На Настасью Самбурскую в Сочи совершено нападение Жизнь после выборов: Ксения Собчак показывает уникальные семейные фото 20 июля в ART RESIDENCE прошло шоу «Территория героев»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Киев потребовал от Москвы уступок по газу105
Взлетевшая нефть воскресила рубль31
США прекратили выдавать визы сотрудникам «Аэрофлота»47
Мэй готова ударить по Сирии150
Генсек НАТО назвал условие отмены санкций против РФ303
Видео
01:19
ЮНЕСКО вернется в Крым
Политика
05:26
Медведев попрощался с депутатами
Политика Статьи
01:01
Битва за Сирию: чем будут воевать Россия и США
Армия Оружие
00:55
Москва и Вашингтон начали диалог по Сирии
Политика
01:01
Мэй готова ударить по Сирии
В мире
05:24
Путин прокомментировал мировую обстановку
Политика
00:55
Из-за твитов Трампа созван СБ ООН
В мире
02:35
Дочку спасателя из Кемерово затравили в школе
Общество Происшествия
Заявления России о новом оружии встревожили США
Армия Оружие
01:11
Глава Пентагона своим заявлением поднял курс рубля
Рынки Компании
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение