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Курортный сбор с отелей предложили освободить от банковской комиссии
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Курортный сбор с отелей предложили освободить от банковской комиссии 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
Сегодня требований, запрещающих банкам брать такую комиссию, нет. Как считают эксперты, важно снять с легальных организаций турбизнеса (отелей, санаториев и пансионатов), попавших под «налог на отдых», хотя быть часть дополнительных расходов. Ведь те, кто работает в «тени», платить курортный сбор не будут. И это серьезно ослабляет позиции местных легальных отелей.
До старта пилотного проекта остается меньше месяца. В Крыму, Алтайском и Ставропольском краях он заработает с 1 мая, в Краснодарском крае — с 16 июля. За это время законодатели должны детально проработать механизмы взимания и перечисления курортного сбора в региональные бюджеты. Ведь именно администрирование нового сбора вызывает массу вопросов.
В теории банки и так не могут удерживать из суммы перевода комиссионное вознаграждение при перечислении налоговых платежей. Однако ранее ЦБ пояснил, что в отношении курортного сбора эта статья не действует. Он как плата за пользование инфраструктурой не входит в понятие налогового сбора. В этом случае банки берут комиссию на свое усмотрение.
За неуплату курортного сбора туристам на Ставрополье грозит штраф до двух тысяч рублей
Понятно, что и размер комиссии они также устанавливают сами. По некоторым оценкам, она может быть существенной — до 5-7 процентов от суммы денежного перевода. И косвенно может отразиться на стоимости путевок. А сейчас туристы очень чувствительны к цене.
В то же время главный экономист Института фондового рынка и управления Михаил Беляев замечает, что курортный сбор — это такое же новое явление для банков, как и для турсектора. «Банки находятся в полном недоумении, куда атрибутировать эту операцию. Поэтому разъяснение со стороны ЦБ или через отдельные поправки в закон необходимо», — считает Беляев. Предложенные изменения вводят конкретные ограничения для банков при переводе средств, поступающих от курортного сбора, в бюджет региона «комиссионное вознаграждение кредитными организациями не взимается». Помимо профильного документа изменения также будут внесены в закон «О банках и банковской деятельности».
В Минкавказе "Российской газете" сообщили, что совместно с регионами, участвующими в эксперименте, была проведена большая работа по формированию необходимой нормативной правовой базы. При этом в ходе разработки некоторых нормативных правовых актов возникла необходимость в детальной проработке механизмов взимания и перечисления курортного сбора в региональный бюджет.
Учитывая приближающийся срок старта пилотного проекта, поправки планируется согласовать и внести в правительство РФ в максимально короткие сроки. Также в министерстве дали понять, что вопрос беспроцентного перевода средств курортного сбора уже прорабатывается с крупнейшими банками.
Напомним, размер курортного сбора в зависимости от региона в первый год проведения эксперимента составит от 10 до 50 рублей с человека в сутки. Далее максимальный размер ставки может быть повышен до 100 рублей. За неуплату курортного сбора туристам грозит штраф. Его размер может составить от 500 рублей до двух тысяч. Речь идет только о Ставрополье. Местные депутаты уже приняли законопроект в первом чтении.
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