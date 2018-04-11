Интернет-магазины обяжут принимать карты

С 1 октября прошлого года такой порог снижен со 120 миллионов до 40 миллионов рублей, при этом он касается только приема карт «Мир» (на них сейчас приходится 11 процентов выпущенных карт) и оффлайновых магазинов. После этого был разработан законопроект, обязывающий интернет-магазины принимать карты «Мир» независимо от оборота, но против такого подхода выступил минфин . Теперь предполагается распространить это требование на карты всех платежных систем, порог по обороту сохранится, но будет понижен, рассказал глава Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков на конференции по банковским картам, организованной Ассоциацией «Россия». «Возможно, надо опустить его до 20 миллионов рублей в год», — предложил Аксаков.

Цифра еще будет обсуждаться, чтобы решение не привело к лишним издержкам, при этом условия должны быть одинаковыми как для онлайн, так и для оффлайн-торговли, сказала директор Департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина на вопрос «РГ». В Ассоциации компаний интернет-торговли поддерживают позицию о приеме онлайн-ритейлом карт независимо от оборота. «Закрепление любого „лимита“ мы считаем бесполезной полумерой», — сказал «РГ» президент АКИТ Алексей Федоров

Отказ участников рынка e-commerce принимать к оплате карты он предлагает воспринимать как саботаж «обеления» национальной интернет-торговли и нарушение права потребителя на равные условия, независимые от способа оплаты.

"Статистика e-commerce говорит о том, что именно предприниматели, которые популяризируют «наличную» оплату, часто оказываются подозреваемыми в уходе от налогов и использовании так называемых «серых» и «черных» схем, цель которых — привлечение наличных и их последующая «перепродажа», — объясняет Федоров.

Со стороны коммерции прием карт выглядит как шаг к внедрению практики предоплаты и к сокращению «потребительского экстремизма». «Сейчас около 20 процентов покупателей не приходят за своими покупками в пункт выдачи, а продавцы закладывают в стоимость товара огромные убытки, связанные с логистикой, — говорит Алексей Федоров. — Стали популярными квесты, когда потребитель заказывает один и тот же товар в нескольких интернет-магазинах, и оплачивает тому, кто первый сумеет осуществить доставку».

Денежные потоки сильно смещаются в безналичную сферу, даже микробизнес активно переходит на прием карт. Доля безналичных платежей достигла 38 процентов и к концу года составит не менее 45 процентов, прогнозирует Бакина.

Сейчас прием карт обходится магазинам дороже, чем обслуживание наличных

"Снижение порога оправдано при одном условии — что будут снижены и комиссии за эквайринг до диапазона 0,5-1 процент, то есть будут сопоставимы со стоимостью наличного оборота, — сказал «РГ» президент «ОПОРЫ России» Александр Калинин . — Сейчас эквайринг очень дорог — 1,5-2 процента, тогда как в Европе 0,5. Банки оправдывались инвестициями в инфраструктуру безналичных платежей, но сейчас, когда POS-терминалы стоят почти повсеместно, комиссии пора ограничивать".

Возросшие тарифы на фоне роста количества транзакций Аксаков объясняет монополизацией рынка эквайринга, достигнутой за счет прежнего демпинга. По его словам, в мае будут обсуждаться либо законодательные ограничения, либо вмешательство ФАС

*Это расширенная версия текста, опубликованного в номере «РГ»