Авиабилеты на лето резко подорожали

Авиабилеты с вылетом в летний период из городов России на всех направлениях подорожали в среднем на 13,4% и составили 20 378 рублей, подсчитали специалисты сервиса OneTwoTrip.

Перелеты внутри страны подорожали на 10,7% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года — с 14 269 до 15 788 рублей, международные — на 19,4% — с 19 753 до 23 592 рублей.

«Подорожание авиабилетов объясняется сразу несколькими факторами: растущим спросом на фоне отсутствия профицита провозных емкостей, увеличением цен на топливо, предстоящим чемпионатом мира по футболу. Плюс к этому снижается влияние такого фактора как распространение невозвратных и безбагажных тарифов, вносившего существенный вклад в повышение доступности перелетов в последние годы», — считает директор по развитию сервиса OneTwoTrip Аркадий Гинес.