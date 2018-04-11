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Вячеслав Макаров: «Необходимо оградить граждан от ловушек кредиторов»
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Вячеслав Макаров: «Необходимо оградить граждан от ловушек кредиторов» 

Интересант 1 час назад
На сегодняшнем заседании Законодательное собрание Санкт-Петербурга приняло за основу проект постановления об обращении с законодательной инициативой по внесению изменений в Федеральный закон «О потребительском кредите (займе)».
«Эта инициатива подготовлена на основании сотен обращений в Законодательное собрание граждан, попавших в финансовую зависимость от кредитных организаций, — прокомментировал принятие проекта постановления председатель ЗакСа Вячеслав Макаров. — Предложенный нами проект федерального закона устанавливает три ограничения условий договоров потребительского займа. Кредитору запрещается в одностороннем порядке менять тариф оплаты услуг по кредиту; устанавливать штраф за отказ от получения займа или комиссию за его досрочное погашение; переуступать права по кредиту третьим лицам без согласия заемщика».
По словам Макарова, главная цель законопроекта — оградить граждан от ловушек кредиторов, прописываемых в договорах «мелким шрифтом», — манипуляций кредитных организаций, давления коллекторов и кабальных условий договоров займа.
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