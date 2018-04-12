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Макаров рассказал о законопроекте, который защитит от ловушек кредиторов
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Макаров рассказал о законопроекте, который защитит от ловушек кредиторов 

АиФ Санкт-Петербург 2 часа назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
11 апреля Законодательное Собрание Санкт-Петербурга приняло за основу проект Постановления «О законодательной инициативе о принятии Федерального закона „О внесении изменений в Федеральный закон „О потребительском кредите (займе)“.
По словам председателя ЗакСа Вячеслава Макарова, главная цель законопроекта — оградить граждан от ловушек кредиторов, прописываемых в договорах „мелким шрифтом“, защитить людей от манипуляций кредитных организаций, давления коллекторов и кабальных условий договоров займа.
“Эта инициатива подготовлена на основании сотен обращений в Законодательное Собрание граждан, попавших в финансовую зависимость от кредитных организаций, — отметил Макаров. — Предложенный нами проект федерального закона устанавливает три ограничения условий договоров потребительского займа. Кредитору запрещается в одностороннем порядке менять тариф оплаты услуг по кредиту; устанавливать штраф за отказ от получения займа или комиссию за его досрочное погашение; переуступать права по кредиту третьим лицам без согласия заемщика».
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