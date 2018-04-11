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Руснарбанк предлагает оформить «Добрую карту» для пенсионеров и «Удобную карту»
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Руснарбанк предлагает оформить «Добрую карту» для пенсионеров и «Удобную карту» 

Банки.ру 2 часа назад
Карты выпускаются в категории Mastercard Platinum. Стоимость годового обслуживания «Доброй карты» составляет 59 рублей в месяц, а «Удобной карты» — 219 рублей в месяц. При этом по картам предусмотрен первоначальный взнос в размере 450 рублей. Срок действия карт — три года.
Комиссия за снятие наличных в устройствах банка не взимается, в ПАО «Росбанк» она составит 1%, минимум 100 рублей, в банкоматах и ПВН сторонних банков — 1,5%, минимум 199 рублей.
Стоимость услуги СМС-информирования составляет: пакет «Базовый» — бесплатно, пакет «Оптимальный» — 59 рублей в месяц.
«По картам предусмотрена программа лояльности, которая позволяет получить возврат средств от суммы покупок в категориях «Супермаркеты и магазины продуктов», «Аптеки» «Такси», «Кино» и других, в размере от 0,5% до 5% в зависимости от наличия остатка на счете. Максимальное количество баллов по «Доброй карте» составляет 1 000 баллов в месяц, а по «Удобной карте» — до 5 000 баллов в месяц. Баллы конвертируются в рубли и зачисляются на счет клиента», — указывает эксперт по банковским картам Банки.ру Ирина Вязникова.
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