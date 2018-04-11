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Объем безналичных платежей в РФ к концу года превысит 45%
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Объем безналичных платежей в РФ к концу года превысит 45% 

Прайм 2 часа назад
Объем безналичных платежей в России к концу текущего года может превысить 45%, сообщила директор департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина.
"Устойчиво растет и количество, и объем безналичных платежей, эта цифра достигла уже 38%, динамика свидетельствует о том, что к концу этого года она точно будет превышать 45%, может быть, даже больше", — сообщила она, выступая на конференции «Банковские карты: практика и трансформация».
Кроме того, Бакина отметила, что по сравнению с 2016 годом более чем на треть увеличилось количество операций клиентов банков через дистанционные каналы оплаты. Она уточнила, что каждый пятый электронный платеж физического лица осуществляется в интернет-каналах или через мобильное приложение.
Она подчеркнула, что Россия по общему росту количества платежных карт находится на одной позиции с ведущими странами мира. «В целом по карточному рынку мы видим общий рост количества платежных карт, мы находимся на одной позиции с ведущими странами. У нас активно развивается инфраструктура, что способствует росту безналичных операций», — отметила Бакина.
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