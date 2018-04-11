Существенного превышения цен на проживание в отелях Московской области во время ЧМ нет

МОСКВА , 11 апреля. / ТАСС /. Глобального превышения цен на проживание в гостиницах Московской области , одобренных для приема болельщиков во время чемпионата мира по футболу 2018 года, не наблюдается. Об этом на пресс-конференции в ТАСС сообщил министр физической культуры и спорта региона Роман Терюшков

Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля.

"У нас есть мониторинг гостиниц, есть некоторые перегибы. Мы следим за частным сектором, но к нам таких сигналов [по превышению цен] не поступало. Превышения тарифов не было", — сказал Терюшков.

По словам Терюшкова, диапазон цен на гостиницы в Московской области — от 1,5 до 6 тысяч рублей в сутки. «Речь идет о гостиницах в зависимости от их категорий. В хостелах и мини-отелях цена может быть еще ниже», — подчеркнул министр.