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Существенного превышения цен на проживание в отелях Московской области во время ЧМ нет
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Существенного превышения цен на проживание в отелях Московской области во время ЧМ нет 

ТАСС 57 минут назад
Фото: ТАСС
МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Глобального превышения цен на проживание в гостиницах Московской области, одобренных для приема болельщиков во время чемпионата мира по футболу 2018 года, не наблюдается. Об этом на пресс-конференции в ТАСС сообщил министр физической культуры и спорта региона Роман Терюшков.
Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля.
"У нас есть мониторинг гостиниц, есть некоторые перегибы. Мы следим за частным сектором, но к нам таких сигналов [по превышению цен] не поступало. Превышения тарифов не было", — сказал Терюшков.
По словам Терюшкова, диапазон цен на гостиницы в Московской области — от 1,5 до 6 тысяч рублей в сутки. «Речь идет о гостиницах в зависимости от их категорий. В хостелах и мини-отелях цена может быть еще ниже», — подчеркнул министр.
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