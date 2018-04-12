Пенсионный возраст: главные вопросы — до какой планки поднимут и когда?

Эксперты же уверены, что повышение пенсионного возраста — вопрос ближайшей повестки. Возможно, это станет одним из первых решений нового кабмина . Нерешенные пока вопросы — кому и насколько поднимут, и когда начнут.

«Пора определяться», заявил Дмитрий Медведев, говоря о пенсионном возрасте во время отчета перед Госдумой , и тут же сослался на продолжительность жизни в России. Он напомнил, что действующие границы выхода на пенсию — 55 лет у женщин и 60 у мужчин — устанавливались в 1930-е годы прошлого века, когда в среднем люди доживали до 39-41 года. Теперь по данным Росстата , продолжительность жизни россиян достигла рекордных 72,5 года. Нужно это учитывать — заявил премьер.

Проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов , выступающий против повышения пенсионного возраста, приводит немного другие цифры:

Александр Сафонов проректор Академии труда и социальных отношений «С точки зрения состояния здоровья, исследования показывают, что по средней продолжительности жизни Россия, во-первых, отстает на девять-десять лет от зарубежных стран, и для мужчин этот показатель ровняется всего лишь 61 году и восьми месяцам. Положение со здоровьем женщин намного лучше — это около 67 лет, период здоровой жизни. Мужчины после 62 лет, больше половины, теряют возможность трудиться, и, естественно, в таком случае они будут оформлять пенсию по инвалидности».

Впрочем, это уже, судя по всему, мало кого волнует. Пенсионный возраст поднимут — и очень скоро, уверены эксперты. Было бы это вопросом чисто экономическим — сделали бы уже давно. Мешала политика. А теперь не мешает, продолжает руководитель Политической экспертной группы Константин Калачёв

Константин Калачёв руководитель «Политической экспертной группы» «Очевидно совершенно, что власть неизбежно столкнется с негативной реакцией части населения, но с учетом того, что последние выборы прошли для нашего президента более чем удачно, этот кредит доверия можно во что-то конвертировать, в том числе и в повышение пенсионного возраста».

Вопрос, как быстро будет расти возраст выхода на пенсию и до каких пределов дойдет. Медведев оговорился, что резких движений быть не должно. Эксперты уверены, что в качестве ориентира правительство возьмет предложения Центра стратегических разработок Алексея Кудрина , в котором темпы и границы сформулированы достаточно четко. По версии ЦСР, пенсионный возраст нужно повышать постепенно в течение 15 лет, так, чтобы к 2034 году он достиг 63 лет у женщин и 65 лет у мужчин.