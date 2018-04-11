Правительство объявило назревшим вопрос повышения пенсионного возраста

«При принятии решения о пенсионном возрасте, очевидно, не должно быть резких, непродуманных и непросчитанных решений. Но при этом государство, исполнительная власть должны все-таки ориентироваться на существующие реалии. Такого рода решения, я думаю, уже назрели», — полагает глава правительства.

«Если говорить о моменте установления пенсионного возраста, то это произошло в 30-е годы, когда продолжительность жизни в нашей стране была приблизительно на 30 лет меньше, чем сейчас. Средняя продолжительность жизни в середине 30-х годов была 39-41 год», — сказал он, отметив, что «сегодня мы живем в другой стране, с другой медициной».

В марте ВЭБ опубликовал прогноз экономического развития на 2018-2021 годы, в котором говорилось, что с 2020 года начнется постепенное повышение пенсионного возраста.

В феврале эксперты РАНХиГС представили доклад о необходимости повышения пенсионного возраста.

Отказ от реформирования пенсионной системы приведет к падению размера реальных пенсий, повышению налоговой нагрузки на работающих россиян и увеличению расходов бюджета, считают они.