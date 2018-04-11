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Правительство объявило назревшим вопрос повышения пенсионного возраста
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Правительство объявило назревшим вопрос повышения пенсионного возраста 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Вопрос повышения пенсионного возраста в России назрел, считает премьер-министр Дмитрий Медведев. Об этом премьер сказал, выступая с отчетом в Госдуме, передает «Интерфакс».
«При принятии решения о пенсионном возрасте, очевидно, не должно быть резких, непродуманных и непросчитанных решений. Но при этом государство, исполнительная власть должны все-таки ориентироваться на существующие реалии. Такого рода решения, я думаю, уже назрели», — полагает глава правительства.
«Если говорить о моменте установления пенсионного возраста, то это произошло в 30-е годы, когда продолжительность жизни в нашей стране была приблизительно на 30 лет меньше, чем сейчас. Средняя продолжительность жизни в середине 30-х годов была 39-41 год», — сказал он, отметив, что «сегодня мы живем в другой стране, с другой медициной».
В марте ВЭБ опубликовал прогноз экономического развития на 2018-2021 годы, в котором говорилось, что с 2020 года начнется постепенное повышение пенсионного возраста.
В феврале эксперты РАНХиГС представили доклад о необходимости повышения пенсионного возраста.
Отказ от реформирования пенсионной системы приведет к падению размера реальных пенсий, повышению налоговой нагрузки на работающих россиян и увеличению расходов бюджета, считают они.
Тогда же бывший министр финансов, глава совета Центра стратегических разработок Алексей Кудрин заявил, что повышение пенсионного возраста в России неизбежно.
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