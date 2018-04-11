Медведев заявил, что программа льготного кредитования МСП под 6,5% будет продолжена

По его словам, меры поддержки малого и среднего бизнеса через Корпорацию МСП достаточно удачны, однако воспользоваться ими могут далеко не все, в том числе из-за нехватки финансирования. «Но работа эта в рамках корпорации обязательно будет продолжена и по выдаче кредитов под низкую процентную ставку — 6,5%, и по гарантированию», — сказал он.

Медведев подчеркнул, что для российской экономики необходимо, чтобы в малом и среднем бизнесе (МСБ) было занято около 50% населения. Сейчас доля занятых в МСБ составляет около 25%, оценил премьер.

Банки получат субсидии из федерального бюджета на возмещение недополученных доходов по таким кредитам на реализацию проектов в приоритетных отраслях по льготной ставке. Кредиты должны выдаваться на проекты в сельском хозяйстве, обрабатывающих производствах, строительстве, транспорте и связи, туристской деятельности, здравоохранении и утилизации отходов, в сфере общественного питания и бытовых услуг.