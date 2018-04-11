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Медведев заявил, что программа льготного кредитования МСП под 6,5% будет продолжена
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Медведев заявил, что программа льготного кредитования МСП под 6,5% будет продолжена 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Программа льготного кредитования малых и средних предприятий (МСП) под 6,5% будет продолжена, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, отвечая на вопросы депутатов Госдумы.
По его словам, меры поддержки малого и среднего бизнеса через Корпорацию МСП достаточно удачны, однако воспользоваться ими могут далеко не все, в том числе из-за нехватки финансирования. «Но работа эта в рамках корпорации обязательно будет продолжена и по выдаче кредитов под низкую процентную ставку — 6,5%, и по гарантированию», — сказал он.
Медведев подчеркнул, что для российской экономики необходимо, чтобы в малом и среднем бизнесе (МСБ) было занято около 50% населения. Сейчас доля занятых в МСБ составляет около 25%, оценил премьер.
Ранее Минэкономразвития отобрало 15 банков для участия в программе льготного кредитования МСП под 6,5%. Среди них ВТБ, Сбербанк, Россельхозбанк, «Акцепт», Альфа-банк, «Ассоциация», «Левобережный», "Интеза", Запсибкомбанк, МСП Банк, Примсоцбанк, Росевробанк, «Санкт-Петербург», РНКБ, ТКБ.
Банки получат субсидии из федерального бюджета на возмещение недополученных доходов по таким кредитам на реализацию проектов в приоритетных отраслях по льготной ставке. Кредиты должны выдаваться на проекты в сельском хозяйстве, обрабатывающих производствах, строительстве, транспорте и связи, туристской деятельности, здравоохранении и утилизации отходов, в сфере общественного питания и бытовых услуг.
При этом замглавы Минэкономразвития Олег Фомичев говорил, что пока средств на эту программу хватит лишь до конца апреля. По оценке министерства, потребность финансирования этой программы составляет еще 2 млрд рублей до конца года.
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