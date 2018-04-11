Дополнительный офис банка «Возрождение» открылся в Люберцах 

Он расположен в центре города, недалеко от местной администрации.
Площадь нового отделения — более 600 квадратных метров. Операционный зал рассчитан на обслуживание физических и юридических лиц. Круглосуточная зона оборудована банкоматом с функцией приема денежных средств ( Cash-in ) и платежным терминалом. В новом офисе — новые услуги: для клиентов банка «Возрождение» организована аренда сейфовых ячеек.
В церемонии открытия приняли участие председатель правления банка «Возрождение» Марк Нахманович, региональный управляющий дополнительным офисом «Люберецкий» Максим Семененко, глава муниципалитета Владимир Ружицкий, а также клиенты и партнеры банка.
Два года назад я обещал главе Люберец открыть в удобном месте офис для местных жителей. Мы это сделали. Двенадцатого апреля наш банк отмечает
27-летие. Для нас Московская область и город Люберцы — это родная земля. Мы понимаем, что каждый день создаются новые технологии и продукты, которые позволят не посещать банк. Однако в традициях «Возрождения» крайне важно, чтобы был офис, куда можно прийти и посоветоваться
— Марк Нахманович, председатель правления банка «Возрождение».
Мы открываем современный офис в новом здании. Мы будем рады видеть всех наших клиентов здесь. В Люберцах банк «Возрождение» присутствует более 25 лет. За это время у нас сложились партнерские отношения с ключевыми предприятиями города
— Максим Семененко, региональный управляющий дополнительным офисом «Люберецкий».
Первый люберецкий офис банка «Возрождение» был открыт в 1993 году. Сегодня он обслуживает более 14 тысяч клиентов и порядка 1% юридических лиц. Среди корпоративных клиентов банка «Возрождение» —
АО «ЛГЖТ», «Люберецкая теплосеть», «Люберецкий водоканал», «Пехорский текстиль».