Россияне потеряли интерес к отдыху в Европе

Россияне теряют интерес к отдыху в Европе

У российских туристов упал интерес к отдыху в зоне евро и Шенгенского союза, сообщает Ассоциация туроператоров России

АТОР проанализировал статистические данные Яндекса о динамике количества поисковых запросов российских пользователей на туры по различным направлениям за март этого года.

Так поисковый интерес к отдыху в зоне евро и Шенгенского союза у россиян был ниже прошлогоднего на 3,5%, по итогам марта всего 23% запросов пришлись на туры в Европу. На 9% снизился в годовом выражении интерес к Индии.

Всего за март этого года российские пользователи Яндекса сделали 7 924 382 запроса на туры. Среди пользователей, искавших туры, 37,9% осуществляли поиск через мобильные устройства (в марте прошлого года доля мобильных поисков была 30%).