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Эксперт: Выплаты субсидий без роста экономики — путь в никуда
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Эксперт: Выплаты субсидий без роста экономики — путь в никуда 

Украина.ру 42 минуты назад
Фото: Украина.ру
«Субсидии и кредиты эффективны только при условии недлительного их применения. Когда у какой-то не очень большой части населения плохо с доходами и государство помогает им выбраться из этого положения. В дальнейшем должна расти экономика, и люди — зарабатывать достаточное количество денег, чтобы оплачивать коммунальные услуги», — пояснил на канале «Espresso.TV» экономический эксперт Игорь Гарбарук.
Однако, как сказал экономист, в Украине, наоборот, с каждым годом увеличивается количество субсидиантов.
«На данный момент больше 8 млн семей получают субсидии на коммунальные услуги. Это путь в никуда. Как только субсидии становятся постоянными, как механизм преодоления дефицита оплаты, он перестает работать», — подчеркнул эксперт.
По его словам, должна быть совершенно другая модель тарификации коммунальных услуг. Тарификация должна быть абсолютно прозрачна и понятна людям, которые потребляют услугу.
«Проще всего поднять цену на ту или иную услугу и сказать — платите. Но если качество этих услуг не улучшается и финансовое положение потребителей тоже не меняется в лучшую сторону, то кто будет платить при таких условиях», — заявил Гарбарук.
По мнению эксперта, нынешняя украинская власть не имеет желания решать глобально эти вопросы. Она предпочитать выпрашивать деньги у международных партнёров, что намного проще. Но кто и как их будет отдавать остается непонятным.
Напомним, что задолженность населения Украины по оплате коммунальных услуг на конец февраля 2018 года составила 40,6 млрд гривен.
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