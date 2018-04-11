Эксперт: Выплаты субсидий без роста экономики — путь в никуда

«Субсидии и кредиты эффективны только при условии недлительного их применения. Когда у какой-то не очень большой части населения плохо с доходами и государство помогает им выбраться из этого положения. В дальнейшем должна расти экономика, и люди — зарабатывать достаточное количество денег, чтобы оплачивать коммунальные услуги», — пояснил на канале «Espresso.TV» экономический эксперт Игорь Гарбарук.

Однако, как сказал экономист, в Украине , наоборот, с каждым годом увеличивается количество субсидиантов.

«На данный момент больше 8 млн семей получают субсидии на коммунальные услуги. Это путь в никуда. Как только субсидии становятся постоянными, как механизм преодоления дефицита оплаты, он перестает работать», — подчеркнул эксперт.

По его словам, должна быть совершенно другая модель тарификации коммунальных услуг. Тарификация должна быть абсолютно прозрачна и понятна людям, которые потребляют услугу.

«Проще всего поднять цену на ту или иную услугу и сказать — платите. Но если качество этих услуг не улучшается и финансовое положение потребителей тоже не меняется в лучшую сторону, то кто будет платить при таких условиях», — заявил Гарбарук.

По мнению эксперта, нынешняя украинская власть не имеет желания решать глобально эти вопросы. Она предпочитать выпрашивать деньги у международных партнёров, что намного проще. Но кто и как их будет отдавать остается непонятным.

Напомним, что задолженность населения Украины по оплате коммунальных услуг на конец февраля 2018 года составила 40,6 млрд гривен.