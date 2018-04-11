Медведев рассказал о пенсии своей бабушки

Российский премьер-министр Дмитрий Медведев напомнил депутатам Госдумы, что в советское время работающие пенсионеры не получали пенсий. Об этом сообщает РИА Новости.
Глава правительства затронул эту тему, отвечая на вопрос о повышении выплат работающим пенсионерам.
По словам Медведева, в СССР «где-то до середины 70-х годов вообще не допускалось одновременное получение зарплаты и пенсии».
Затем премьер уточнил, что вспомнил свою бабушку и пришел к выводу, что это все же «допускалось в определенных рамках — если пенсия небольшая и зарплата маленькая».
«Она [бабушка] работала сторожем и получала пенсию 40-50 рублей и зарплату порядка 60 рублей. Все остальное делать было нельзя», — рассказал Медведев, отметив, что сейчас в России работающие пенсионеры получают выплаты вне зависимости от размера зарплаты.
Премьер добавил, что российские власти «начисляли индексацию работающим пенсионерам», сообщает «Газета.ру».
«В какой-то момент мы были вынуждены от этого отказаться, но скажем по-честному, только по экономическим причинам. Просто потому что у нас не хватало на это денег», — сказал он.
Медведев подчеркнул, что к идее индексаций «можно возвращаться», и «этот вопрос не закрыт».