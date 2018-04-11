Эксперты: наряду с повышением пенсионного возраста в РФ нужны реформы в экономике

МОСКВА , 11 апреля. / ТАСС /. Оздоровление российской пенсионной системы требует не только повышения пенсионного возраста, но и структурных изменений экономики, направленных на увеличение доходной части Пенсионного фонда России . Такое мнение высказали эксперты, опрошенные ТАСС в среду.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев считает, что пришло время для решения вопроса о повышении пенсионного возраста, однако нужно избежать резких и непродуманных шагов. Об этом он заявил в среду, отвечая на вопросы депутатов после выступления с отчетом о работе правительства в Госдуме

Юрий Горлин. Повышать пенсионный возраст необходимо, если правительство планирует сохранить пенсии на уровне 30% от утраченного заработка, считает заместитель директора Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС

Одним повышением пенсионного возраста не удастся решить все проблемы пенсионным системы, уверен он. «В дополнении к пенсионныму возрасту надо повышать требования к стажу, надо реформировать систему досрочных пенсий, нужно повышать производительность труда, чтобы были более высокие зарплаты, чтобы был более высокий фонд оплаты труда и чтобы были более высокие поступления в пенсионную систему», — рассказал он ТАСС. В число нерешенных проблем Горлин добавил высокий уровень серых зарплат в стране.

Директор Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Татьяна Малева отметила, что время повышения пенсионного возраста в России назрело давно. Если бы повышение пенсионного возраста произошло раньше, то это существенно оздоровило бы пенсионную систему, считает она. «Увеличение пенсионного возраста должно оздоровить страховую модель пенсионной системы: если люди дольше будут работать, значит больше денег пойдет на распределение страховой пенсии», — сказала Малева ТАСС.

Возраст и темпы повышения

Горлин предлагает повышать пенсионный возраст плавно, чтобы это не вызвало волну возмущения среди населения. «Мое предложение — сначала на три месяца, потом, может быть, по полгода в течение года. По крайне мере, тогда людям легче будет адаптироваться», — считает он.

Второй важный вопрос, который необходимо решить, насколько увеличить пенсионный возраст у мужчин и у женщин. Сегодня он составляет 60 и 55 лет соответственно. Повышать пенсионный возраст мужчин крайне сложно из-за короткой продолжительности жизни. Поэтому возраст выхода на пенсию у мужчин можно увеличить максимумам до 62-63 лет, а у женщин — до 58-60 лет, полагает Горлин.

Также он предложил предоставить россиянам право выбора. «Если человек достиг старого пенсионного возраста и по целому ряду причин хочет выйти на пенсию, то ему надо дать такую возможность, но с некоторыми потерями в размере пенсии. Чтобы у граждан была такая вариативность. Такая опция есть и в других странах и это было бы целесообразно», — сказал он.