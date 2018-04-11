Ещё
Эксперты: наряду с повышением пенсионного возраста в РФ нужны реформы в экономике
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Эксперты: наряду с повышением пенсионного возраста в РФ нужны реформы в экономике 

ТАСС 52 минуты назад
Фото: Прайм
МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Оздоровление российской пенсионной системы требует не только повышения пенсионного возраста, но и структурных изменений экономики, направленных на увеличение доходной части Пенсионного фонда России. Такое мнение высказали эксперты, опрошенные ТАСС в среду.
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев считает, что пришло время для решения вопроса о повышении пенсионного возраста, однако нужно избежать резких и непродуманных шагов. Об этом он заявил в среду, отвечая на вопросы депутатов после выступления с отчетом о работе правительства в Госдуме.
Повышать пенсионный возраст необходимо, если правительство планирует сохранить пенсии на уровне 30% от утраченного заработка, считает заместитель директора Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Юрий Горлин.
Одним повышением пенсионного возраста не удастся решить все проблемы пенсионным системы, уверен он. «В дополнении к пенсионныму возрасту надо повышать требования к стажу, надо реформировать систему досрочных пенсий, нужно повышать производительность труда, чтобы были более высокие зарплаты, чтобы был более высокий фонд оплаты труда и чтобы были более высокие поступления в пенсионную систему», — рассказал он ТАСС. В число нерешенных проблем Горлин добавил высокий уровень серых зарплат в стране.
Директор Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Татьяна Малева отметила, что время повышения пенсионного возраста в России назрело давно. Если бы повышение пенсионного возраста произошло раньше, то это существенно оздоровило бы пенсионную систему, считает она. «Увеличение пенсионного возраста должно оздоровить страховую модель пенсионной системы: если люди дольше будут работать, значит больше денег пойдет на распределение страховой пенсии», — сказала Малева ТАСС.
Возраст и темпы повышения
Горлин предлагает повышать пенсионный возраст плавно, чтобы это не вызвало волну возмущения среди населения. «Мое предложение — сначала на три месяца, потом, может быть, по полгода в течение года. По крайне мере, тогда людям легче будет адаптироваться», — считает он.
Второй важный вопрос, который необходимо решить, насколько увеличить пенсионный возраст у мужчин и у женщин. Сегодня он составляет 60 и 55 лет соответственно. Повышать пенсионный возраст мужчин крайне сложно из-за короткой продолжительности жизни. Поэтому возраст выхода на пенсию у мужчин можно увеличить максимумам до 62-63 лет, а у женщин — до 58-60 лет, полагает Горлин.
Также он предложил предоставить россиянам право выбора. «Если человек достиг старого пенсионного возраста и по целому ряду причин хочет выйти на пенсию, то ему надо дать такую возможность, но с некоторыми потерями в размере пенсии. Чтобы у граждан была такая вариативность. Такая опция есть и в других странах и это было бы целесообразно», — сказал он.
ТАСС: последние новости
Топилин: снижение курса рубля может отразиться на рынке труда Медведев заявил, что программа льготного кредитования МСП под 6,5% будет продолжена Правительство не обсуждает повышение пенсионного возраста
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Генсек НАТО назвал условие отмены санкций против РФ245
Часть сирийской боевой авиации перебросили на российскую базу162
Мэй готова ударить по Сирии96
Глава Пентагона своим заявлением поднял курс рубля177
Из-за твитов Трампа созван СБ ООН84
Видео
01:19
ЮНЕСКО вернется в Крым
Политика
05:26
Медведев попрощался с депутатами
Политика Статьи
01:01
Битва за Сирию: чем будут воевать Россия и США
Армия Оружие
00:55
Москва и Вашингтон начали диалог по Сирии
Политика
01:01
Мэй готова ударить по Сирии
В мире
05:24
Путин прокомментировал мировую обстановку
Политика
00:55
Из-за твитов Трампа созван СБ ООН
В мире
02:35
Дочку спасателя из Кемерово затравили в школе
Общество Происшествия
Заявления России о новом оружии встревожили США
Армия Оружие
01:11
Глава Пентагона своим заявлением поднял курс рубля
Рынки Компании
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение