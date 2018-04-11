В обменниках начала заканчиваться валюта

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Трамп выступил с призывом к России
Трамп выступил с призывом к России

В обменниках заканчиваются доллары и евро 

Рамблер 2 часа назад
Business FM сообщает о дефиците валюты в российских обменных пунктах на фоне роста курсов доллара и евро.
Портал выяснил, что евро пока можно купить по 79,7 рубля, а «с долларом дешевле 64,5 уже сложнее».
В одном из обменников, куда обратились журналисты BFM, им согласились выдать тысячу долларов, но признали, что валюты «очень мало».
В другом пункте журналисты попросили десять тысяч долларов или евро. В долларах такой суммы не оказалось, а в евро им предложили 9500.
Курс рубля начал падать на первой торговой сессии Московской биржи 9 апреля. Это произошло после расширения санкций США против России и включения в «черный список» Олега Дерипаски, Виктора Вексельберга и других российских бизнесменов и компаний. Курс евро тогда вырос почти на три рубля, а доллара — почти на два рубля.
На открытии торгов Московской биржи 11 апреля курс евро впервые с марта 2016 года превысил 80 рублей. Курс доллара вырос до 64,76 рубля.
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