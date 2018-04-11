В обменниках начала заканчиваться валюта

В обменниках заканчиваются доллары и евро

Business FM сообщает о дефиците валюты в российских обменных пунктах на фоне роста курсов доллара и евро.

Портал выяснил, что евро пока можно купить по 79,7 рубля, а «с долларом дешевле 64,5 уже сложнее».

В одном из обменников, куда обратились журналисты BFM, им согласились выдать тысячу долларов, но признали, что валюты «очень мало».

В другом пункте журналисты попросили десять тысяч долларов или евро. В долларах такой суммы не оказалось, а в евро им предложили 9500.

На открытии торгов Московской биржи 11 апреля курс евро впервые с марта 2016 года превысил 80 рублей. Курс доллара вырос до 64,76 рубля.