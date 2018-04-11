Кемсоцинбанк снизил ставки по вкладам

«Выгодный» (от 100 тыс. рублей на один год) привлекается под 6% (до этого — под 7%). Проценты выплачиваются в конце срока.

«Диалог Оптимальный» можно открыть под 5% (ранее — под 6%), а «Диалог +» — под 5,5% вместо 6,5%. Минимальная сумма — 10 тыс. рублей. Срок — 400 дней.

Продуктовый виджет

Процентная ставка по «Социальному» (от 10 рублей на два года) составляет 5,5% (ранее — 6%). По трем вышеперечисленным вкладам проценты ежемесячно капитализируются.

«Диалог» (от 50 тыс. рублей на полтора года) размещается под 5,3% (с первого по 365-й день — 5,7%, с 366-го по 550-й день — 4,5%). Прежняя ставка — 6,3%. Проценты выплачиваются ежемесячно.

Все вклады можно пополнять.