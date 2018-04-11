Депутаты Петербурга предложили убрать штрафы за отказ от кредита

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ , 11 апреля. / ТАСС /. Законодательное собрание Санкт-Петербурга поддержало в первом чтении законодательную инициативу по внесению изменений в федеральный закон «О потребительском кредите (займе)», предполагающую отмену штрафных санкций при отказе от кредита или его досрочном погашении. Как сообщил ТАСС депутат Денис Четырбок, законодательная инициатива поступит в Госдуму в середине мая.

"Мы предлагаем три поправки: первая — убрать штраф за отказ от кредита или досрочное погашение, вторая — без согласия заемщика не переуступать кредит третьим лицам (коллекторам), и чтобы банки в одностороннем порядке не могли менять тарифы за обслуживание счета", — сказал Четырбок, выступивший инициатором поправок.

По словам депутата, во многом поправки связывают с потребительскими кредитами, которые часто навязывают людям в салонах красоты, а при попытке отказа грозят штрафными санкциями. Четырбок отметил, что депутатам поступают многочисленные обращения людей, пострадавших от действий нечестных на руку компаний.

Ранее Госдума поддержала ряд инициатив, направленных на защиту заемщиков. В частности, изменения претерпит порядок погашения задолженности по потребительским кредитам. Кроме того, депутаты законодательно обязали кредитора информировать заемщика о задолженности и остатке кредитного лимита по кредитной карте.