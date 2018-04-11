Недопустимый расход. Почему сократили субсидии для малообеспеченных?

Где логика?

Жительница Казани Наталья Куликова получает субсидию по малообеспеченности с 2013 года. Говорит, два года назад она платила за ЖКУ меньше, чем сейчас, но субсидия была больше. Например, в счёте-фактуре за февраль 2016 года за услуги начислили 4,5 тыс. руб., а в феврале 2018-го — 4,6 тыс. руб. Но при этом субсидия почему-то сократилась на 200 руб. Где тут логика?

Субсидию по малообеспеченности платят, если семья тратит на оплату счетов-фактур больше 21% своих доходов. После смерти мужа и сына Наталья Ивановна живёт одна, так что доходы зависят в основном от размера её пенсии. В феврале страховую часть пенсии проиндексировали на 3,7%, но ведь тарифы на ЖКУ за год подорожали ещё сильнее — в среднем на 4,2%.

Впрочем, на расчёт субсидии влияют не только размер платежа за ЖКУ и доходы семьи, но и региональные стандарты стоимости жилищно-коммунальных услуг. Проще говоря, это предельная сумма платежа за ЖКУ в рублях, которую учитывают при расчёте субсидии. Стандарты свои для каждого муниципалитета — будь то город или сельское поселение (в РТ их 913). И если льготник платит больше своего допустимого максимума, то эти излишки на размере субсидии никак не скажутся.

Как правило, региональные стандарты в РТ из года в год изменяются в сторону повышения, как и тарифы на ЖКУ. Но в этом году в некоторых муниципалитетах их размеры почему-то уменьшились, что подтвердили в пресс-службе минтруда РТ. Вот почему татарстанцы заметили, что субсидия сократилась. Правда, в министерстве признались, что не знают, с чем связаны такие изменения.

Льготы по сезону

В Госкомитете РТ по тарифам, который утверждал новые региональные стандарты, сразу заметили оживление — мало­обеспеченные жители РТ стали чаще обращаться за разъяснениями о размерах регстандартов, от которых зависят их субсидии.

«С 2018 года размеры регионального стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг впервые начали дифференцировать по условию наличия или отсутствия централизованного теплоснабжения и горячего водоснабжения, — объяснила зампредседателя Госкомитета РТ по тарифам Лилия Борисова. — В расчёте региональных стандартов отражено увеличение стоимости жилищных услуг в муниципальных образованиях, размер платы за пользование жилым помещением (наём) и минимальный взнос на капремонт; а также рост платежа за горячее водоснабжение в связи с утверждением нормативов расхода тепловой энергии на подогрев холодной воды».

Это изменение связано с активным переходом домов на индивидуальные тепловые пункты (ИТП). По сути, в список регстандартов включили новые строки с наименованием поставщиков тепла. Появление такого разграничения привело к тому, что размеры регстандартов для ряда малообеспеченных семей не выросли, как было из года в год, а, наоборот, сократились. А раз максимально допустимая сумма платежа за ЖКУ стала меньше, то и субсидия, которую рассчитывают, исходя из стандарта, сократилась. На это уже обратили внимание, например, жители Зеленодольского района.

В общем, не успели малообеспеченные жители некоторых районов республики порадоваться, что тепло подешевело на 1-2,6%, как ощутили сокращение соцподдержки. Всё по излюбленному чиновниками сценарию — одной рукой дают, другой отнимают.

Это при том, что в начислении субсидий по малообеспеченности и без того много нюансов. «Летом, когда нет отопления, я плачу по счетам-фактурам меньше, чем зимой, поэтому субсидию мне не начисляют, — говорит Наталья Куликова. — Получается, что зимой я малообеспеченная, а летом нет… ».

Как уточнили в пресс-службе минтруда РТ, средний размер субсидии на ЖКУ по малообеспеченности в марте составил 1194 руб. Всего же льготникам перечислили субсидий на 196 млн руб.