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В Калмыкии планируют увеличить ставки налога на игорный бизнес
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В Калмыкии планируют увеличить ставки налога на игорный бизнес 

Чемпионат.com 1 час назад
С начала нового налогового периода 2018 года поправками в статью 1 Закона Республики Калмыкия «О ставках налога на игорный бизнес» предложено установить максимальные налоговые ставки до 3 млн рублей в отношении процессинговых центров тотализаторов и букмекерских контор, сообщает сайт Народного Хурала региона.
По сведениям Управления Федеральной налоговой службы России по Республике Калмыкия, на территории республики действуют 22 пункта приёма ставок от шести организаций, имеющих лицензии на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр в букмекерских конторах и тотализаторах.
«При сохранении указанного количества объектов налогообложения дополнительные поступления в республиканский бюджет по налогу на игорный бизнес в результате повышения налоговых ставок составят 1 848,0 тыс. рублей», — отметил Очир Шургучеев, представивший данный законопроект.
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