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Совфед одобрил закон о невозвратных билетах на поезда
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Совфед одобрил закон о невозвратных билетах на поезда 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Сенаторы на заседании в среду одобрили закон, по которому устанавливаются специальные тарифы на невозвратные железнодорожные билеты.
Применение условия о невозвратности означает, что уплаченная за перевозку сумма при отказе пассажира от проездного документа не возвращается.
Поправки в «Устав железнодорожного транспорта» предусматривают, что пассажир сможет вернуть невозвратный билет, только если он опоздал на поезд из-за болезни или несчастного случая, а также из-за внезапной болезни члена семьи, совместно следующего с пассажиром, смерти члена семьи — все эти случаи должны быть подтверждены документами. Он также сможет сдать билет из-за отмены или задержки поезда. По мнению законодателей, эти нормы позволят существенно снизить стоимость билетов.
Госдума приняла закон на пленарном заседании на прошлой неделе. Предполагается, что он вступит в силу 1 января 2019 года. Сроки технической готовности пока не определены, однако уже сейчас специалисты отмечают, что у каждого поезда будет разница в цене между «возвратным» и «невозвратным» тарифом. В Федеральной пассажирской компании (ФПК) уже заявили, что прорабатывают механизм продажи невозвратных билетов, реализовать которые можно будет с 2019 года.
Летом 2011 года гендиректор ФПК, вице-президент РЖД Михаил Акулов сообщал, что компания обратилась в Минтранс с предложением отменить возврат билетов, купленных по низкой цене. Он пояснял тогда, что это предложение связано с запуском программы лояльности и будет распространяться только на нерегулируемые тарифы. Аналогичную практику применяют авиакомпании при продаже билетов с дисконтом. Право продавать невозвратные билеты позволит РЖД дополнить тарифную сетку экономичными невозвратными тарифами и предложить билеты по существенно сниженной цене.
По результатам исследований, которые приводит ФПК, более 60% опрошенных пассажиров выразили готовность воспользоваться предложением с условиями «невозвратный билет». В настоящий момент пассажиры возвращают не более 8% билетов. Как ранее сообщал сервис Tutu.ru, аналитики опросили путешественников и половина опрошенных согласились приобретать железнодорожные билеты по невозвратным тарифам, если экономия при такой покупке составит от 50% стоимости проездных документов.
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