Range Rover Evoque от 2 575 000 рублей в «АВИЛОН»

Range Rover Evoque. Этот яркий компактный внедорожник создан для активной жизни в мегаполисе, но способен и на большее. Оставаясь истинным Land Rover, он подарит вам чувство уверенности на любых дорогах, в любую погоду.

Сегодня у вас есть возможность открыть сезон за рулем великолепного Range Rover Evoque на чрезвычайно привлекательных условиях. Только до 30 апреля 2018 года для вас действуют специальные цены, выгодная кредитная ставка 3,7%* и особые тарифы по КАСКО**, а при обмене вашего автомобиля на Range Rover Evoque по программе Trade In цена нового автомобиля составит для вас от 2 575 000 рублей, включая ТО на 5 лет***.

Пройдите тест-драйв, чтобы на личном опыте убедиться в преимуществах вашего нового автомобиля. Подарите себе новый стиль жизни!

Автомобили в наличии

Подробности уточняйте у менеджеров отдела продаж по телефону: +7 (495) 135-20-19 WhatsApp / Viber: +7 (926) 711-70-10 Мы ждем Вас по адресу: Москва, Волгоградский пр-т, д. 41, к. 1 (500 метров от ТТК).

landrover.avilon.ru *Land Rover Financial Services (Финансовые услуги). Кредит предоставляется ООО Русфинанс Банк, ген. лиц. ЦБ РФ № 1792, АО ЮниКредит Банк , ген. лиц. ЦБ РФ № 1 (далее — «Банки»). Условия предложения: первоначальный взнос — 40%, срок кредита — 12 мес., ставка — 3,7% годовых, валюта кредита — рубль РФ . Требуется оформление полиса КАСКО (полное) в любой страховой компании (Русфинанс банк), в любой страховой компании, соответствующей требованиям банка (ЮниКредит). Сумма кредита от 100 000 руб. до 8 500 000 руб. в зависимости от банка. Обеспечение по кредиту — залог приобретаемого автомобиля. Вы можете взять кредит на любых других условиях в рамках действующих программ Банка. Банк принимает решение о выдаче кредита на основании всей предоставленной информации в соответствии с установленными требованиями Банка к заёмщикам. Условия указаны по состоянию на 01.02.2018г. Программа распространяется на все комплектации новых Range Rover Evoque. Вся информация носит справочный характер и не является публичной офертой (ст. 437 ГК РФ).

** Страховщик — СПАО «Ингосстрах» (лиц. Банка России СИ № 0928 от 23.09.2015 г., без ограничения срока действия).