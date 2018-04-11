Договоры о реструктуризации задолженности подписывают преображенцы

Управляющие компании нашего района предложили должникам расплатиться в рассрочку. Всего договоров о реструктуризации задолженности подписано на сумму более 20 млн рублей.

Задолженность можно выплатить частями — и рассчитаться таким образом с коммунальными долгами. Это альтернатива судебному разбирательству — к этой мере управляющие компании прибегают тоже, так как проблема долгов продолжает оставаться острой. Те собственники и арендаторы, которые не оплачивают коммунальные счета, получают предупреждения о возможном ограничении квартиры в коммунальных услугах — всего таких предупреждений отправлено более двух тысяч. После этого была возвращена часть долга — 5 млн рублей из 18. В отношении самых упорных неплательщиков пришлось пойти на самые крайние меры — от электричества отключили более 500 квартир, в 26-и — ограничили вывод канализации.