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Договоры о реструктуризации задолженности подписывают преображенцы
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Договоры о реструктуризации задолженности подписывают преображенцы 

Управа района Преображенское 43 минуты назад
Фото: Управа района Преображенское
Управляющие компании нашего района предложили должникам расплатиться в рассрочку. Всего договоров о реструктуризации задолженности подписано на сумму более 20 млн рублей.
Задолженность можно выплатить частями — и рассчитаться таким образом с коммунальными долгами. Это альтернатива судебному разбирательству — к этой мере управляющие компании прибегают тоже, так как проблема долгов продолжает оставаться острой. Те собственники и арендаторы, которые не оплачивают коммунальные счета, получают предупреждения о возможном ограничении квартиры в коммунальных услугах — всего таких предупреждений отправлено более двух тысяч. После этого была возвращена часть долга — 5 млн рублей из 18. В отношении самых упорных неплательщиков пришлось пойти на самые крайние меры — от электричества отключили более 500 квартир, в 26-и — ограничили вывод канализации.
Ограничивать квартиры в коммунальных услугах управляющие компании могут без решения суда согласно п. 117-119 постановления Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 г. № 354.
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