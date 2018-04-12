Россияне отказываются от карточек «Мир» из-за религии

Россияне отказались от карточек «Мир» из-за религии

Генеральный директор российской платежной системы «Мир» Владимир Комлев рассказал о случаях и причинах отказа граждан от одноименных пластиковых карт, сообщается на сайте радиостанции «Говорит Москва».

По словам Комлева, на сегодняшний день картами «Мир» пользуются порядка 35 миллионов человек. В частности, на них переведены 90 процентов бюджетников, как того требует правительство. Однако встречаются и случаи отказа.

Как объяснил гендиректор платежной системы, основной причиной отказа являются религиозные убеждения россиян.

«Это те граждане, которые и раньше не получали свои зарплаты на карты других платежных систем», — уточнил Комлев.

Он также проинформировал, что «Мир» готовится к запуску собственного сервиса бесконтактной оплаты под названием «Мир Pay», поскольку российская компания не смогла договориться с Google Apple о подключении своих карт к их телефонным кошелькам.