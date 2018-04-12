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Россияне отказались от карточек «Мир» из-за религии
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Россияне отказались от карточек «Мир» из-за религии 

Lenta.ru 57 минут назад
Фото: Сафрон Голиков / «Коммерсантъ»
Генеральный директор российской платежной системы «Мир» Владимир Комлев рассказал о случаях и причинах отказа граждан от одноименных пластиковых карт, сообщается на сайте радиостанции «Говорит Москва».
По словам Комлева, на сегодняшний день картами «Мир» пользуются порядка 35 миллионов человек. В частности, на них переведены 90 процентов бюджетников, как того требует правительство. Однако встречаются и случаи отказа.
Как объяснил гендиректор платежной системы, основной причиной отказа являются религиозные убеждения россиян.
«Это те граждане, которые и раньше не получали свои зарплаты на карты других платежных систем», — уточнил Комлев.
Он также проинформировал, что «Мир» готовится к запуску собственного сервиса бесконтактной оплаты под названием «Мир Pay», поскольку российская компания не смогла договориться с Google и Apple о подключении своих карт к их телефонным кошелькам.
Национальная система платежных карт «Мир» начала работать в России 1 апреля 2015 года. Необходимость ее создания возникла летом 2014 года, когда Visa и MasterCard из-за санкций США против России прекратили обслуживать карты ряда российских банков.
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